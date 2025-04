Convoi de gens du voyage bloqué mardi 15 avril 2025 à Saint-Maurice (VS). Médaillon: le conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux. Image: watson

Pourquoi les nomades chassés du Valais ont été renvoyés dans le froid

Refoulés mardi du Valais, 150 gens du voyage et leurs 44 caravanes sont retournés à leur point de départ, dans le froid des montagnes neuchâteloises. Le conseiller d'Etat Alain Ribaux nous renseigne sur ces allées et venues et les conditions d'accueil de ces nomades originaires de France.

Et si c’était par crainte d’une crue du Rhône? Benno Hildbrand, conseiller municipal à Gampel, n’écarte pas cette hypothèse. Elle expliquerait, en partie, pourquoi les autorités valaisannes ont déployé mardi de grands moyens policiers pour empêcher la colonne de 44 caravanes de gens du voyage de se rendre dans cette commune située le long du fleuve entre Sierre et Viège. Joint par watson, l'élu en charge de l’économie, de l’énergie et du tourisme à Gampel, l'affirme:

«Le danger des hautes eaux est élevé en ce moment»

Quelque 150 nomades étaient partis plus tôt du Pré-Raguel, à La Vue-des-Alpes, leur précédent campement, dans le canton de Neuchâtel, à deux pas de La Chaux-de-Fonds. Arrivés au goulet de Saint-Maurice, qui marque l’entrée dans le Valais, les forces de l’ordre, déployées en nombre, ont bloqué leur avancée sur l’A9, comme on fait barrage à un envahisseur. L’autoroute est restée fermée pendant sept heures avant que les intrus n'acceptent de faire demi-tour. Aucune violence n’a été rapportée.

«Impératifs d’ordre et de sécurité publique»

Dans ses explications, le service de communication de la police cantonale valaisanne n’évoque par de risque de crue du Rhône. Plus banalement, il indique que la décision de stopper la progression du convoi des caravanes «a été prise selon les impératifs d’ordre et de sécurité publique».

Selon la police valaisanne, les gens du voyage en provenance du canton de Neuchâtel ont voulu «se rendre en Valais et s’y installer sans autorisation, la commune de Gampel et le propriétaire du terrain ayant signifié leur volonté de ne pas les accueillir». Les refoulés prétendaient en effet qu’un terrain privé les attendait dans cette localité du Haut-Valais. Le propriétaire, dont le nom n'a pas été divulgué, aura peut-être changé d’avis.

La police tient à préciser que «les gens du voyage sont les bienvenus en Valais», à la condition qu’ils s’installent «sur la place officielle de Martigny».

«Toute installation sauvage n’est pas autorisée. Le dispositif mis en place a permis à la police cantonale de faire respecter cette stratégie» Le service de communication de la police du Valais

De retour à La Vue des Alpes

«Ils sont revenus sur la place qui leur est dédiée par le canton», a constaté, mercredi matin, le chef du Département de la sécurité du canton de Neuchâtel, Alain Ribaux, joint par watson. «Il y a de la place pour 45 caravanes, c’est donc plein», prévient-il.

Venant de France, les gens du voyage qui avaient quitté le froid de La Vue des Alpes pour le climat plus clément de la vallée du Rhône étaient arrivés dans le canton de Neuchâtel «il y a une semaine», rapporte Alain Ribaux. La durée maximale d’un séjour est de trois mois pour les étrangers, selon la réglementation Schengen.

«A La Vue des Alpes, la caution se monte à 100 francs par caravane et le prix du séjour est de 20 francs par jour et par caravane» Le conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux

«Le climat et le froid à cette saison, La Vue des Alpes étant à l’altitude de 1200 mètres, peuvent expliquer leur décision de mettre le cap ailleurs après seulement une semaine de présence dans les montagnes neuchâteloises», reprend le conseiller d’Etat. Qui avance une autre hypothèse à l'appui de ce déménagement soudain:

«Les gens du voyage cherchent à s’établir provisoirement dans des lieux où l’activité économique est forte, cela leur permet de trouver plus de clients, pour des travaux de peinture, par exemple.» Le conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux

Le choix de rejoindre Gampel peut interroger, la préférence allant d’habitude à la région lémanique.

Pour les nomades suisses, le canton de Neuchâtel dispose d’une autre aire d’accueil, à Boudry. La durée de séjour y varie entre trois et quatre mois. Contrairement aux enfants des gens du voyage étrangers, ceux ayant la nationalité suisse vont à l’école.

Pas d'électricité et pas d'eau chaude

Au Pré-Raguel, il n’y a pas de raccordement à l’électricité, les gens du voyage doivent être équipés de générateurs. L’eau courante est disponible, mais elle n’est pas chaude. L’emplacement est ouvert du 15 mars au 30 octobre. «L’hiver, les gens du voyage ne se déplacent pas», rappelle Alain Ribaux.