faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Un char explose au Carnaval de Bagnes et blesse plusieurs personnes

Die Guggenmusik &quot;Los Banditos&quot; spielt waehrend dem grossen Umzug beim &quot;Carnaval des Bolzes&quot; (Bolzenfasnacht), am Sonntag, 2. Maerz 2025 in der Unterstadt von Fribourg. Seit 57 Jahr ...
Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de BagnesKeystone

Un char explose au Carnaval de Bagnes

Samedi après-midi, une explosion s’est produite sur un char lors du Carnaval de Bagnes au Châble (VS), faisant plusieurs blessés. La police valaisanne évoque un «problème technique» lié à une installation sur le char
14.02.2026, 16:4514.02.2026, 17:28

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. L'accident a fait huit blessés, a confirmé la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS.

Un porte-parole indique également que la cause privilégiée de l'accident serait pour l'heure l'explosion d'un compresseur à air d'un canon à confettis, comme la rapporte la RTS. L'explosion avait initialement été rapportée par les portails en ligne du Nouvelliste et de Rhône FM.

Cette commune suisse va tester la semaine de quatre jours à l'école

Selon la RTS, un blessé grave, qui a été héliporté au CHUV, serait à déplorer. De son côté, Rhône FM précise que la police cantonale, la police municipale, les pompiers et plusieurs ambulances sont sur place. (ats)

Développement suit...

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le plus grand projet de l’histoire de la Coop est à nouveau en travaux
Chez le distributeur, les engins de chantier ont investi sa centrale nationale de distribution. La mise en service de l’extension sud est prévue pour 2028.
On les aperçoit de loin en passant: deux grandes grues de chantier jaunes s’élèvent à côté de la centrale de distribution de Coop à Schafisheim (AG), se détachant dans le ciel gris et brumeux. Elles ont été installées pour les travaux de l’extension sud, indique le service de presse du distributeur en réponse à notre demande.
L’article