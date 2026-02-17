pluie modérée
Danger d'avalanches: des stations coupées du monde en Valais

KEYPIX - Sicht auf eine gesperrte Strasse zur Stockgalerie, am Montag 16. Februar 2026, in Goppenstein. Bei der Stockgalerie zwischen Goppenstein und Hohtenn ist ein Personenzug der BLS entgleist und ...
La route menant au tunnel de Goppenstein est fermée.Image: KEYSTONE

La situation reste tendue en Valais face aux intempéries. De nombreux axes routiers sont fermés.
17.02.2026, 09:1417.02.2026, 09:14

Le danger d'avalanche reste marqué sur tout le territoire valaisan mardi. Malgré la situation, la police cantonale ne fait pas état de dommage. En revanche, de nombreuses stations sont privées d'accès routier et le trafic ferroviaire est toujours perturbé dans le Haut-Valais.

Contactée vers 08h00 mardi matin, la police cantonale valaisanne n'avait pas eu vent de dégâts survenus durant la nuit. De nombreux axes routiers sont toutefois fermés, à l'image des routes principales menant aux stations de Saas Fee et Saas Grund, Zermatt, Zinal et Arolla (VS).

Ce président de commune valaisan évacue son village pour la 3e fois

La route menant au tunnel de Goppenstein, lieu où embarquent et débarquent les véhicules qui continuent leur route à travers le tunnel du Lötschberg est elle aussi fermée. Le transport automobile via la galerie n'est donc pas possible jusqu'à 12h30, selon les dernières informations fournies par la BLS.

Un «travail intensif» d'évacuation

Survenu hier dans la localité haut-valaisanne, le déraillement d'un train – qui a fait cinq blessés – perturbe encore le trafic ferroviaire. Les trains ne circulent plus entre Goppenstein et Brigue, au moins jusqu'à samedi matin.

«Le train est toujours là», a indiqué un porte-parole de l'entreprise bernoise. L'évacuer sera un «travail intensif». Il s'agira aussi de composer avec le risque d'avalanche très marqué lundi, empêchant qu'une telle intervention se fasse dans des conditions sûres. La société explique devoir refaire le point dans le courant de la journée.

Un train déraille après une avalanche en Valais: des blessés

Toujours en raison des intempéries et du risque d'avalanche, le domaine skiable des Marécottes a annoncé qu'il resterait fermé pour la journée. Du côté d'Orsières, plusieurs zones qui ont été tenues d'évacuer lundi matin sont toujours soumises au même ordre jusqu'à nouvel avis et jusqu'à mercredi au moins.

Le danger d'avalanche a atteint un niveau «très fort» de 5/5 dans plusieurs régions valaisannes, alors que tout le territoire est marqué par un «fort» danger (4/5). L'institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF a actualisé la situation avalancheuse mardi matin à 8. (jzs/ats)

Situation avalancheuse en Suisse le 17.02.2026 à 8h
Image: SLF
