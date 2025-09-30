ciel couvert14°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

L'enquête contre Valérie Dittli est autorisée

L'enquête contre Valérie Dittli passe une nouvelle étape

La conseillère d’Etat vaudoise est désormais visée par une enquête pour abus d’autorité en lien avec le bouclier fiscal.
30.09.2025, 17:2630.09.2025, 17:26

Le Bureau du Grand Conseil vaudois a autorisé mardi l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre de la conseillère d'Etat Valérie Dittli. L'ex-ministre des finances devra répondre d'abus d'autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal.

«Sur la base du préavis positif du procureur général et de la position de Mme la conseillère d'Etat Valérie Dittli, qui a informé le Bureau qu'elle ne s'opposait pas à l'ouverture d'une enquête, le Bureau s'est réuni ce jour en marge de la séance du Grand Conseil. Il a autorisé l'ouverture de la procédure et a écrit en ce sens au procureur général», a fait savoir le Bureau du Grand Conseil, mardi dans une note aux médias.

Dans la tourmente, Valérie Dittli est absente «quelques jours»
Valérie Dittli.Image: Keystone

Le Département de Mme Dittli avait annoncé lundi que le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder souhaitait ouvrir cette enquête et qu'il s'agissait d'une «étape attendue» dans la procédure. La conseillère d'Etat, désormais en charge du Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN), avait dit saluer cette procédure comme «une opportunité d'établir les faits».

«Aucune taxation annulée»

Pour rappel, Valérie Dittli a été épinglée ces derniers mois par deux rapports (établis par Jean Studer et François Paychère). Ceux-ci relèvent notamment le fait qu'elle aurait demandé d'annuler des taxations à la suite d'un changement de pratique du bouclier fiscal.

Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

Lundi dans son communiqué, le Département de Dittli a affirmé qu'aucune taxation n'avait été annulée durant son mandat, et que «tous les contribuables ont payé leurs impôts conformément à la législation en vigueur».

Valérie Dittli, qui bénéfice de la présomption d'innocence, a aussi dit offrir «toute son aide et sa coopération à la justice pour établir les faits.» Elle se réjouit aussi que le procureur général ne mentionne «aucun élément avéré» concernant la violation du secret de fonction, un autre soupçon qui a été avancé dans ce dossier en plus de l'abus d'autorité. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
1
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Migros fait du tri dans ses marques propres: environ 80 d'entre elles vont disparaître dans les prochaines années. Même la gamme M-Budget est concernée. Certains articles seront supprimés, d’autres profiteront d’un relooking complet.
Migros restructure son offre et pas n’importe laquelle: celle qui la caractérise depuis sa fondation, ses marques distributeur. Sur un total de 250 marques, le géant de la distribution va en supprimer près de 80.
L’article