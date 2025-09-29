assez ensoleillé16°
Enquête ouverte pour abus d'autorité contre Valérie Dittli

La conseillere d&#039;Etat vaudoise Valerie Dittli parle lors de la conference de presse de presentation du projet de budget 2026 de l&#039;Etat de Vaud ce mercredi, 24 septembre 2025 a Lausanne. (KEY ...
Valérie Dittli dit offrir «toute son aide et sa coopération à la justice pour établir les faits.»Keystone

Valérie Dittli se trouve sous le coup d'une enquête pénale pour abus d'autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal dans le canton de Vaud.
29.09.2025, 18:4629.09.2025, 18:46

C'est l'Etat de Vaud, via un communiqué, qui a fait cette annonce lundi en début de soirée. Il relève qu'il s'agit d'une «étape attendue» dans la procédure.

La conseillère d'Etat dit saluer cette procédure comme «une opportunité d'établir les faits».

Cette enquête a été ouverte par le procureur général Eric Kaltenrieder pour abus d'autorité, à la suite de déclarations selon lesquelles l'ex-ministre des finances aurait demandé d'annuler des taxations de riches contribuables soumis au bouclier fiscal.

Valérie Dittli dit offrir «toute son aide et sa coopération à la justice pour établir les faits.» Elle se réjouit aussi que le procureur général ne mentionne aucun élément avéré concernant la violation du secret de fonction, une autre accusation dans ce dossier. (sda/ats)

L’article