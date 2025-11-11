A Sainte-Croix (VD), une Française est suspectée d'être impliquée dans la disparition de son logeur. Keystone

Drame de Sainte-Croix: le corps coupé en deux a été identifié

Le cadavre mutilé retrouvé en France voisine est bien celui du Vaudois disparu fin octobre. La suspecte sera réauditionnée prochainement.

Le corps de l'homme retrouvé en France voisine il y a une dizaine de jours a été formellement identifié. Il s'agit bien de celui de l’habitant de Sainte-Croix (VD) disparu le 31 octobre dernier, a communiqué le Minisitère public vaudois mardi.

Les analyses ADN ordonnées par le Ministère public sur la base des échantillons remis par les autorités françaises ont permis cette identification formelle. Elles ont été effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale, précise le Parquet.

Découpé après le décès

La prévenue, détenue depuis son interpellation du 2 novembre, est à ce stade suspectée d’être à l’origine de deux incendies et d’être impliquée dans la disparition et l’assassinat de l’habitant de Ste-Croix. Elle bénéficie toujours de la présomption d’innocence et sera prochainement réauditionnée. L’instruction se poursuit afin notamment de déterminer les circonstances et le lieu du décès.

L'homme avait été retrouvé le 1er novembre à Fédry (F), sur les berges de la Sâone. Son cadavre était sectionné en deux et portait plusieurs plaies.

D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès. Les forces de l'ordre ont interpellé par la suite une habitante française de Sainte-Croix qui louait un appartement à la victime. (jzs/ats)