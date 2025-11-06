Avant son arrestation, la suspecte du meurtre du Vaudois est repassée sur son ancien lieu de travail. Keystone

Meurtre du Vaudois: ce que la suspecte aurait fait le jour du drame

La suspecte du meurtre de Sainte-Croix s’est présentée chez son ancien employeur le jour du drame, pour toucher sa paie, raconte 24 heures.

Le Nord vaudois reste sous le choc. Selon 24 heures, la Française de 39 ans soupçonnée d’avoir tué et découpé un septuagénaire vraisemblablement originaire de Sainte-Croix (VD) dont la dépouille a été retrouvée en Haute-Saône (F) s’est rendue chez son ancien employeur le jour même du drame.

Son objectif? Simplement récupérer sa paie. «Les RH l’ont trouvée bizarre», confie le patron, sous couvert d’anonymat à nos confrères. «Ils lui ont dit que la police voulait la rencontrer, prétextant que sa sœur la cherchait.»

En effet, la veille, des agents s’étaient déjà présentés à l’entreprise. La trentenaire, recherchée pour l’incendie d’une bâtisse appartenant à la victime, n’était alors pas sur place. L’entrepreneur explique à 24 heures:

«Elle a travaillé chez nous entre avril et le mois d’août. Ensuite, elle était à l’assurance, sous traitement psychiatrique. Comme elle n’est pas revenue, on s’est séparés d’elle.»

Placée en détention provisoire depuis le 2 novembre pour avoir incendié son propre appartement, la suspecte est désormais soupçonnée d’être impliquée dans la disparition de son bailleur, retrouvé mort et mutilé en France. Son dernier employeur décrit, au quotidien vaudois, une femme «très compliquée, avec des attitudes spéciales».

«Il y a des gens chez nous qui ont collaboré plusieurs mois avec elle et qui sont violemment secoués», raconte encore l’entrepreneur à 24 heures. Ils disent: «On s’est pris le bec avec, peut-être qu’on l’a échappé belle!». Notons que la suspecte, originaire de Côte d'Ivoire, a été engagée par plusieurs entreprises agricoles et maraîchères du Nord vaudois. (jah)