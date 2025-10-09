Ce Romand avait un sordide barème pour pervertir des mineures
Trois francs le «nude», quatre francs pour la photo en train de se toucher et 150 francs le sexe dans la voiture: un homme dans la vingtaine a été condamné à Vevey pour des «actes d’ordre sexuel avec des mineures contre rémunération», rapporte 24 heures.
L'acte d'accusation fait état d'au moins six victimes présumées. Agées de 13 ans au moment des faits et venant de contexte familiaux fragiles, deux d'entre elles étaient présentes au procès cette semaine au Tribunal correctionnel de l’Est vaudois
Des rapports violents
Après de premiers contacts sur les réseaux sociaux, le prévenu, alors tout juste majeur, se montrait nu en photo ou se masturbant en vidéo, relate 24 heures. Il demandait ensuite à ses victimes de faire de même, moyennant paiement et d'après un barème bien spécifique.
Selon le journal vaudois, la surenchère pouvait aller jusqu'à des rapports violents à l'avant d'une voiture.
«Peur de représailles»
Devant le Tribunal, l'homme a admis être au courant de l'âge des jeunes filles et que ce qu'il entreprenait était illégal, rapporte 24 heures. Il assure toutefois n'avoir pas eu «l’impression d’obliger à faire des choses».
L'avocate des plaignantes a pour sa part affirmé que l’ascendant psychologique du prévenu sur les adolescentes et son mode opératoire constituaient une «contrainte structurelle».
Et le procureur d'ajouter:
L'homme a finalement été reconnu coupable «d'actes d’ordre sexuel avec des mineures contre rémunération», rapporte 24 heures. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, et devra verser des compensations morales à ses victimes. (jzs)