Les victimes étaient approchées sur les réseaux sociaux (image d'illustration). Image: Shutterstock

Ce Romand avait un sordide barème pour pervertir des mineures

Condamné à Vevey, un homme approchait des jeunes filles sur les réseaux sociaux pour des échanges sexuels tarifés. Il écope de trois ans de prison, dont un an ferme.

Trois francs le «nude», quatre francs pour la photo en train de se toucher et 150 francs le sexe dans la voiture: un homme dans la vingtaine a été condamné à Vevey pour des «actes d’ordre sexuel avec des mineures contre rémunération», rapporte 24 heures.

L'acte d'accusation fait état d'au moins six victimes présumées. Agées de 13 ans au moment des faits et venant de contexte familiaux fragiles, deux d'entre elles étaient présentes au procès cette semaine au Tribunal correctionnel de l’Est vaudois

Des rapports violents

Après de premiers contacts sur les réseaux sociaux, le prévenu, alors tout juste majeur, se montrait nu en photo ou se masturbant en vidéo, relate 24 heures. Il demandait ensuite à ses victimes de faire de même, moyennant paiement et d'après un barème bien spécifique.

Selon le journal vaudois, la surenchère pouvait aller jusqu'à des rapports violents à l'avant d'une voiture.

«Il savait très bien que rémunérer ses victimes était une façon de nous rendre responsables. Et il en a joué» Les plaignantes relayées par 24 heures

«Peur de représailles»

Devant le Tribunal, l'homme a admis être au courant de l'âge des jeunes filles et que ce qu'il entreprenait était illégal, rapporte 24 heures. Il assure toutefois n'avoir pas eu «l’impression d’obliger à faire des choses».

L'avocate des plaignantes a pour sa part affirmé que l’ascendant psychologique du prévenu sur les adolescentes et son mode opératoire constituaient une «contrainte structurelle».

Et le procureur d'ajouter:

«Par ses comportements répétés, il a placé ses victimes hors d’état de résister. Elles avaient peur de représailles» Le procureur selon 24 heures

L'homme a finalement été reconnu coupable «d'actes d’ordre sexuel avec des mineures contre rémunération», rapporte 24 heures. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, et devra verser des compensations morales à ses victimes. (jzs)