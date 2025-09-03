averses éparses16°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

La Barboleuse: Implenia a coulé le mauvais béton sur le chantier

Le projet de La Barboleuse et son pont est décrit par Implenia comme l&#039;un des plus grands projets de génie civil de Suisse romande.
Le projet de La Barboleuse est décrit par Implenia comme «l'un des plus grands projets de génie civil de Suisse romande».Image: Eric Frigière/vd.ch

Un gros raté va retarder cet ambitieux chantier vaudois

Implenia, géant suisse de la construction, a coulé le mauvais béton pour les rénovations du tronçon routier et ferroviaire entre Gryon et Villars-sur-Ollon (VD). Tout le projet s'en retrouve retardé.
03.09.2025, 11:2703.09.2025, 11:27
Plus de «Suisse»

Gros couac sur l'imposant chantier de la route cantonale 719 à La Barboleuse, sur la commune de Gryon (VD), révèle la RTS.

Initié en avril 2023 dans le cadre d'un partenariat entre le canton de Vaud et les Transports publics du Chablais (TPC), celui-ci comprend la construction d'un pont et vise à améliorer la sécurité du tronçon pour le trafic routier et ferroviaire. Coût du projet: plus de 50 millions de francs.

Lausanne croule sous les travaux: «Mentalement, c'est épuisant»

Confiés à Implenia, les travaux impliquent notamment la remise en état des estacades, ces immenses piliers qui soutiennent la voie. Problème: le géant suisse de la construction a utilisé le mauvais matériau pour les pieux qui leur servent de fondations.

Selon la RTS, un béton spécifique était en effet prévu en raison de la forte concentration en sulfate présente dans le terrain. Mais un contrôle mené par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et les TPC a révélé que le béton utilisé ne correspondait pas «aux exigences techniques».

Evaluation en cours

L'incident aura d'importantes conséquences. D'après la RTS, il n'est en effet plus possible de retirer les pieux une fois ceux-ci coulés dans le sol. Les plans ont donc dû être revus et de nouveaux emplacements trouvés pour accueillir les fondations.

Alors qu'il devait se terminer en 2026, le projet s'en retrouve désormais retardé d'une année, avec une fin de travaux prévue pour 2027. Quant au coût de l'imprévu, une évaluation est en cours pour estimer son montant.

Pour ce projet-pilote en Lavaux, la vitesse est baissée à 60 km/h

Il n'a toutefois pas encore été décidé qui le prendra en charge. Contactée par la RTS, Implenia explique qu'«il s'agit actuellement de déterminer s'il s'agit d'une erreur ou non».

«On verra à la fin des travaux, explique de son côté un chef de projet de la DGMR. Pour l'instant, notre priorité est d'avancer et de terminer ce chantier.» (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Un pont autoroutier s'écroule en Belgique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un «Lake effect» a déversé de fortes pluies à Lausanne ce mardi matin, alors que les prévisions ne prévoyaient pas de fortes précipitations. Que s'est-il passé? Un expert de MétéoSuisse répond.
Des torrents d'eau se sont abattus sur Lausanne et ses environs ce mardi matin. Ceux qui se rendaient au travail ont pataugé sur le chemin et ont parfois fini détrempés. Mais cette véritable douche n'était pas annoncée sur MétéoSuisse.
L’article