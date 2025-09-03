Le projet de La Barboleuse est décrit par Implenia comme «l'un des plus grands projets de génie civil de Suisse romande». Image: Eric Frigière/vd.ch

Un gros raté va retarder cet ambitieux chantier vaudois

Implenia, géant suisse de la construction, a coulé le mauvais béton pour les rénovations du tronçon routier et ferroviaire entre Gryon et Villars-sur-Ollon (VD). Tout le projet s'en retrouve retardé.

Plus de «Suisse»

Gros couac sur l'imposant chantier de la route cantonale 719 à La Barboleuse, sur la commune de Gryon (VD), révèle la RTS.

Initié en avril 2023 dans le cadre d'un partenariat entre le canton de Vaud et les Transports publics du Chablais (TPC), celui-ci comprend la construction d'un pont et vise à améliorer la sécurité du tronçon pour le trafic routier et ferroviaire. Coût du projet: plus de 50 millions de francs.

Confiés à Implenia, les travaux impliquent notamment la remise en état des estacades, ces immenses piliers qui soutiennent la voie. Problème: le géant suisse de la construction a utilisé le mauvais matériau pour les pieux qui leur servent de fondations.

Selon la RTS, un béton spécifique était en effet prévu en raison de la forte concentration en sulfate présente dans le terrain. Mais un contrôle mené par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et les TPC a révélé que le béton utilisé ne correspondait pas «aux exigences techniques».

Evaluation en cours

L'incident aura d'importantes conséquences. D'après la RTS, il n'est en effet plus possible de retirer les pieux une fois ceux-ci coulés dans le sol. Les plans ont donc dû être revus et de nouveaux emplacements trouvés pour accueillir les fondations.

Alors qu'il devait se terminer en 2026, le projet s'en retrouve désormais retardé d'une année, avec une fin de travaux prévue pour 2027. Quant au coût de l'imprévu, une évaluation est en cours pour estimer son montant.

Il n'a toutefois pas encore été décidé qui le prendra en charge. Contactée par la RTS, Implenia explique qu'«il s'agit actuellement de déterminer s'il s'agit d'une erreur ou non».

«On verra à la fin des travaux, explique de son côté un chef de projet de la DGMR. Pour l'instant, notre priorité est d'avancer et de terminer ce chantier.» (jzs)