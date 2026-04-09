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Un ado meurt percuté par un train en Suisse romande

Un jeune homme de 15 ans a perdu la vie mercredi soir en traversant les rails à Allaman (VD). Une enquête a été ouverte.

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Un drame est survenu mercredi soir en gare d'Allaman (VD).

Dans un communiqué, la police cantonale vaudoise indique avoir été avisée vers 19h50 qu'un jeune homme a avait été percuté par un train. Malgré l'intervention rapide des secours, ce Suisse de 15 ans, domicilié dans la région, est décédé sur place.

Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, l'adolescent, qui faisait partie d’un groupe de jeunes réunis à la gare, a traversé les voies ferrées. Il a alors été percuté par un train direct qui circulait en direction de Lausanne.

Le Ministère public vaudois a ouvert une enquête. (jzs/comm)