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Un ado meurt percuté par un train CFF à Allaman

Un train arrive en gare de Moudon dans le canton de Vaud le lundi 9 juin 2025 a Moudon. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Image d'illustration)Keystone

Un ado meurt percuté par un train en Suisse romande

Un jeune homme de 15 ans a perdu la vie mercredi soir en traversant les rails à Allaman (VD). Une enquête a été ouverte.
09.04.2026, 11:3809.04.2026, 11:55

Un drame est survenu mercredi soir en gare d'Allaman (VD).

Dans un communiqué, la police cantonale vaudoise indique avoir été avisée vers 19h50 qu'un jeune homme a avait été percuté par un train. Malgré l'intervention rapide des secours, ce Suisse de 15 ans, domicilié dans la région, est décédé sur place.

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Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, l'adolescent, qui faisait partie d’un groupe de jeunes réunis à la gare, a traversé les voies ferrées. Il a alors été percuté par un train direct qui circulait en direction de Lausanne.

Le Ministère public vaudois a ouvert une enquête. (jzs/comm)

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