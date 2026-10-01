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Polémique du tram à Lausanne: voici ce que propose la Ville

Le tram de Lausanne manque de végétalisation dans le quartier du Flon
Le parcours du nouveau tram lausannois est particulièrement bétonné dans le quartier du Flon.Image: tramway-lausannois.ch

Polémique du tram à Lausanne: voici ce que propose la Ville

L'absence de végétation sur le dernier tronçon du nouveau tramway fait grand bruit dans la capitale vaudoise. Plusieurs solutions sont étudiées pour rafraîchir le secteur.
01.10.2026, 14:5501.10.2026, 14:55

Au cours d'un été caniculaire, l'ultime tronçon particulièrement bétonné du nouveau tram a fait grincer de nombreuses dents à Lausanne. Et notamment celles de la Vert'libérale Virginie Cavalli, qui a déposé mardi dernier une interpellation à ce sujet au Conseil communal, relate 24 heures.

Selon des tests menés par l'élue vaudoise, il a fait jusqu'à 45°C cet été au niveau des voies. Des chaleurs insupportables pour les «populations vulnérables». Elle appelle donc à la création d'un «vrai parcours de fraîcheur» sur le tracé, et ce «avant qu’il ne soit trop tard».

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Relayé par 24 heures, Julien Eggenberger, municipal lausannois en charge des finances et de la mobilité, tempère. L'élu socialiste rappelle que le parcours du nouveau tram «est végétalisé au sol sur près d’un tiers». Il relève également que près de 200 arbres seront plantés sur le tracé d'ici la fin des travaux. Mais pas sur la dernière partie, sur la rue de Genève, où le sous-sol est trop chargé.

Outre la végétation, plusieurs solutions sont également étudiées par la Municipalité pour améliorer l'ombrage. 24 heures évoque notamment la possibilité d'installer au bout du parcours un dispositif de voiles ou d’ombrières en toile pour limiter la chaleur.

Toujours pas de date de lancement

Le tram lausannois, dont le chantier arrive à bout touchant permettra de relier le centre-ville de Lausanne à la gare de Renens en quinze minutes. Quelque treize millions de voyageurs y sont attendus pour sa première année d'exploitation.

Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année 2026. Mais la date exacte n'est pas encore connue.

Le tram lausannois franchit une étape importante
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En attendant, une nouvelle phase va démarrer ce dimanche 4 octobre avec des «opérations de marches à blanc», rapportent les Transports publics lausannois (TL) dans un communiqué. Pendant six semaines, le tramway va ainsi être exploité du matin au soir sur l'intégralité du trajet, toutefois sans passagers à bord. (jzs)

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