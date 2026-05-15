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Maudet dénonce ce choix du CHUV

Le conseiller d&#039;Etat Pierre Maudet presente le perimetre et des caracteristiques du futur train leger souterrain Jura-Leman-Saleve durant un point presse du Conseil d&#039;Etat genevois, ce mercr ...
Pierre MaudetKeystone

Maudet dénonce ce choix du CHUV

Le conseiller d'Etat genevois veut un espace lémanique des données électroniques de santé. Il déplore la décision de l'hôpital vaudois de recourir à un logiciel américain dans ce domaine.
15.05.2026, 10:4515.05.2026, 10:45

Pierre Maudet souhaite un espace lémanique pilote pour centraliser les données numériques en termes de santé. Le conseiller d'Etat genevois épingle notamment le CHUV qui souhaite recourir à une entreprise privée américaine pour son dispositif.

Une mise en commun des données serait avantageuse pour «la prévention, le soin et la recherche», insiste le ministre cantonal dans un entretien publié vendredi par le quotidien Le Temps. Il soutient la centralisation fédérale, tout en considérant comme optimiste le souhait articulé par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider d'une plateforme nationale en 2030.

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Mais Maudet plaide également pour une solution pilote pour la région lémanique. Même s'il reconnaît que la collaboration numérique est «complexe».

Il déplore que les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) n'aient pu participer à l'appel d'offres du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avec leur DPI+, en raison des critères imposés. Et de cibler le logiciel Epic choisi.

En Suisse alémanique, où il est déjà utilisé dans plusieurs établissements, les coûts ont été «bien plus élevés que prévu», déplore le ministre genevois de la santé. Les députés vaudois doivent encore se prononcer.

«La question, ce n'est pas le logiciel Epic contre celui de DPI+, c'est l'enjeu de souveraineté en matière de santé», ajoute le conseiller d'Etat qui vante les bienfaits de l'approche mutualisée des HUG. Et la santé, «bien public commun», «ne doit pas être cédée à des multinationales», estime également le ministre. (jzs/ats)

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