Le restaurant Bellantoni à la rue du Midi à Lausanne a fermé en 2025 à cause des travaux. Image: Alyssa Garcia

Lausanne: elle a dû fermer son restaurant à cause des travaux et raconte

Stefania Bellantoni est restauratrice à Lausanne. En novembre, elle a dû fermer les portes de son bistrot italien à cause d'un chantier. Manque de bol: début 2026, de nouveaux travaux ont commencé à côté de son second établissement. Récit.

Le restaurant italien Bellantoni se situait à la rue du Midi à Lausanne. Ouvert en 2023, il était apprécié des clients, comme l'attestent les avis positifs laissés en ligne. Seulement voilà: des travaux menés par la Ville ont eu lieu devant l'établissement. L'une des conséquences? La fermeture en août 2024 de la terrasse qui comptait vingt places.

Nous avions rencontré la propriétaire, Stefania Bellantoni, en juillet 2025. Elle nous faisait part de son ras-le-bol et nous expliquait que depuis le mois d'avril, son chiffre d'affaires avait chuté de 30%. L'un des employés avait d'ailleurs été licencié.

Quelques mois plus tard, en février 2026, une crêperie bretonne a remplacé le bistrot. Alors, que s'est-il passé?

«Nous en avions marre »

«Cet été, un agent immobilier nous a contactés: quelqu'un était intéressé par reprendre notre surface», raconte Stefania Bellantoni.

«Nous en avions marre, donc nous sommes entrés en matière»

La restauratrice tente toutefois une action de la dernière chance avant de renoncer: écrire directement au conseiller municipal en charge de la sécurité, de l’économie et de l’eau, Pierre-Antoine Hildbrand. «Les choses ont immédiatement bougé», affirme-t-elle. La terrasse a été réinstallée et les escaliers qui relient le restaurant à la gare étaient à nouveau accessibles.

«Nous sommes conscients que les travaux ont eu un impact sur l'activité commerciale» du restaurant, assure Françoise Augsburger Huguenet, responsable communication des Services industriels de la Ville de Lausanne (SIL) en charge du chantier. A l'époque d'ailleurs, une exonération de taxe sur l’occupation du domaine public avait été accordée et un nouvel emplacement pour la terrasse proposé. Mais cela ne suffira pas. Le Bellantoni ferme définitivement ses portes fin novembre.

«Cette histoire m'a tellement pris la tête que je ne voulais plus en entendre parler. Nous avions une offre intéressante et nous avons accepté de vendre» Stefania Bellantoni

Le restaurant Bellantoni en juillet 2025: Le chantier à la rue du Midi à Lausanne. Image: Alyssa Garcia

La nouvelle crêperie en février 2026: Plus de travaux en vue. Image: Alyssa Garcia

L'histoire ne s'arrête cependant pas là. En décembre, Stefania Bellantoni reçoit un courrier l'informant qu'un nouveau chantier va débuter devant son second établissement, Il Forno, un traiteur italien à l'Avenue de Rumine ouvert en 2020. «Ce n'est pas possible, ça s'arrête d'un côté et ça recommence de l'autre», se désole-t-elle. Les travaux ont pour objectif le développement du chauffage à distance et sont composés de six phases successives, du 12 janvier 2026 jusqu'à la fin d'année 2026.

Le chantier en question: Les travaux à l'Avenue de Rumine à Lausanne, à proximité du traiteur Il Forno. Image: Alyssa Garcia

La devanture du traiteur en rouge: Des places de parc (dans la rue qui monte sur la droite) ont été supprimées à cause du chantier. Image: Alyssa Garcia

Une première vaudoise

Pour remédier à ces nuisances, des mesures ont été déployées par la Municipalité. Depuis le 1er février, une aide financière à hauteur de 50% du montant du loyer mensuel (avec un plafond à 3000 francs) est offerte aux commerces, aux services à la personne et aux établissements de jour dont l'activité est affectée par un chantier de la Ville durant plus de trois mois. Il Forno pourra donc en bénéficier.

«Lausanne est l’une des premières villes de Suisse à mettre en place ce dispositif de soutien, après Genève, et la première du canton de Vaud» Françoise Augsburger Huguenet, responsable communication des SIL.

Le montant accordé est-il suffisant? «Toute aide est la bienvenue», souligne Stefania Bellantoni. De son côté, Françoise Augsburger Huguene précise que «des échanges avec les associations de commerces lausannoises ont permis d’évaluer les impacts sur leur activité pour mettre en place un soutien adapté».

Anne-Lise Noz, présidente de la société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), estime quant à elle «qu'il est dans l'intérêt de Lausanne de soutenir le tissu commerçant», car «les bistrots et les boutiques font l'attractivité d'une ville», notamment lorsqu'on vient pour la visiter.

Et d'expliquer que depuis novembre 2025, les autorités ont pris conscience qu'il y avait énormément de travaux simultanément. Dès lors, des séances d'annonce de chantiers ont été organisées – une première. Etape suivante? Trouver un accord financier similaire pour remédier à l'impact des chantiers du tram et de la gare. Des négociations qu'il faudra cette fois-ci entreprendre avec le canton et la Confédération.