Encore une affaire Dittli: «Ils lui font payer son élection imprévue»

«Si sa jeunesse et son origine alémanique ont pu jouer en sa faveur lors de l’élection de 2022 au Conseil d’Etat, on lui fait comprendre aujourd’hui qu’elle n’est pas d’ici, qu’elle est alémanique, comme on a pu me faire comprendre que j’étais d’origine belge lorsque je faisais de la politique. On liste ses moindres fautes et négligences pour les monter en épingle.»

Jacques Neirynck