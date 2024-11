L'accident s'est produit vers 07 heures du matin (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un motard de 19 ans décède à Bussigny-sur-Lausanne

Le drame s'est produit ce jeudi matin. La victime, un jeune motocycliste domicilié dans la région, est entré en collision avec deux véhicules.

Plus de «Suisse»

Un motard a perdu la vie jeudi matin dans un accident de la route à Bussigny-sur-Lausanne (VD). Ce motocycliste, âgé de 19 ans et habitant la région, est entré en collision avec deux véhicules, celui qui venait en sens inverse et celui qui suivait la moto.

L'accident s'est produit jeudi vers 07h00 entre Aclens et Bussigny-sur-Lausanne, sur la route Cantonale, peu après la Zone industrielle du Moulin-du-Choc. Malgré l'intervention rapide des secours, le motocycliste est décédé sur place, indique la police vaudoise dans un communiqué. Le conducteur et la conductrice des deux autres voitures, un Français âgé de 27 ans et une Suissesse âgée de 38 ans, sont tous deux fortement choqués.

La route Cantonale a été fermée provisoirement à la circulation pour les besoins de l’enquête.

Une enquête a été ouverte pour expliquer les circonstances exactes de l'accident. (ats)