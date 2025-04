Cet UDC ne veut plus de Lausanne comme capitale vaudoise

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

«Une capitale, c’est le lieu où se trouvent le gouvernement et le parlement. On ne va pas déménager ces institutions tous les dix ans, cela occasionnerait un coût considérable pour les contribuables.»

Le député PLR ajoute: «Lausanne nous reproche de lui envoyer les gens qui ont des addictions et nous reproche aussi de venir en voiture, mais, selon où on habite, on n’a pas toujours accès facilement aux transports publics.»

«Souvent, nous, les campagnards, on se sent peu accueillis en ville par les urbains»

«Dans une capitale, il y a un côté primus inter pares, autour duquel la patrie se retrouve, or tout cela ne semble pas ou ne semble plus vraiment intéresser la gauche et sa vision égalitaire en tout»

«Il y a une défiance envers Lausanne, vue comme un endroit de plus en plus détaché de l’arrière-pays. Elle n’a plus le lustre d’antan. Elle a perdu son côté unificateur. Elle travaille pour ses habitants, pour sa clientèle, en quelque sorte», estime Fabrice Moscheni.

Cette motion a tout du coup de pied à l’âne. Elle pourrait s’intituler: Lausanne, qu’as-tu fait de ton rang de capitale? L’appartenance partisane des signataires montre assez la lassitude – les méchantes langues diraient le seum – du camp bourgeois face à la gauche presque partout majoritaire dans les grandes villes. Devenue citadelle imprenable pour la droite, Lausanne, à gauche depuis 1990 et comme pour l’éternité, ne serait plus représentative de tous les Vaudois.

«Afin de rendre la Capitale plus proche de la population vaudoise, cette initiative propose de permettre à chaque district de notre Canton de recevoir à tour de rôle la Capitale de notre Canton. Cela permettra non seulement de vivifier notre Canton en rapprochant le pouvoir de toutes les régions de notre Canton, mais cela donnera également l’opportunité d’avoir une grande fête populaire mettant en valeur le district accueillant la Capitale à l’occasion de chaque changement de Capitale.»

Non, ce n’est pas un poisson d’avril, même si le texte dont on va parler date du premier du mois. Le 1er avril, donc, vingt-trois députés du Grand Conseil vaudois – il en fallait au moins vingt – ont cosigné une motion rédigée par leur collègue UDC Fabrice Moscheni. Cette motion porte sur une modification de l’article 4 de la Constitution vaudoise, qui dit en l’état que «Lausanne est la capitale du canton».

Mais pourquoi on cache des oeufs à Pâques? Tout ce que vous devez savoir

Il n'a jamais été aussi facile de devenir l'intello de la famille: pourquoi «Pâques» et pas «Pâque»? Et des lapins qui cachent des œufs, franchement, ça vient d'où cette histoire? On a répondu aux huit questions les plus courantes, à propos de l'événement du printemps.

Cette année, Pâques se fête le dimanche 20 avril 2025. Mais l'année dernière, c'était le dimanche 31 mars 2024, et l'année d'avant, le dimanche 9 avril 2023. Si des dates comme Noël ou la fête nationale semblent évidentes pour bien du monde, on vous l'avoue, concernant la fête des œufs, c'est une autre paire de manches. Et ce n'est pas l'unique zone d'ombre.