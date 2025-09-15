bien ensoleillé20°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud: une première labellisation Fourchette verte «Ama Terra»

Il se passe quelque chose d'inédit dans les assiettes de cette cantine romande

Le collège de Nyon-Marens devient le premier établissement vaudois certifié Ama Terra, un label exigeant sur durabilité et équilibre alimentaire.
15.09.2025, 11:0415.09.2025, 11:04
Plus de «Suisse»

Le restaurant du collège de Nyon-Marens est devenu le premier établissement vaudois à recevoir le label «Ama Terra» de la Fourchette verte. Cette nouvelle certification met l'accent sur les achats durables et la valorisation des restes.

Portée par Unisanté, la Fourchette verte Vaud certifie des repas équilibrés dans diverses collectivités (garderies, restaurants scolaires, EMS, etc) depuis 1997. Avec le label «Ama Terra», de nouveaux critères sont pris en compte: l'utilisation de produits de saison et régionaux, des produits importés certifiés bio ou issus du commerce équitable, l'origine suisse pour les produits laitiers, viandes et oeufs, précise lundi Unisanté.

Le collège de Nyon-Marens devient le premier établissement vaudois certifié Ama Terra, un label exigeant sur durabilité et équilibre alimentaire.
Alimentation durable: le collège de Nyon-Marens fait figure de pionnier.Image: ELDORA.CH

Géré par la société Eldora, le restaurant de l'établissement secondaire de Nyon-Marens est le premier à franchir le pas. «Cette certification exigeante, qui démontre une exemplarité en termes de durabilité et d'équilibre alimentaire, ouvre la voie pour les institutions de restaurations collectives», poursuit le communiqué.

Unisanté précise que la labellisation a bénéficié du «soutien actif» des autorités communales de Nyon. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
La Suisse pourrait réduire sa commande de F-35
Washington a confirmé être disposé à livrer moins que les 36 avions initialement prévus, une option désormais envisagée par Berne après l’annonce d’un dépassement budgétaire pouvant atteindre 1,3 milliard de francs.
Les États-Unis se sont dits fondamentalement prêts à livrer moins d'avions de combat que les 36 F-35 initialement prévus. Ils ont informé la Suisse que cela pourrait être une option pour compenser l'augmentation massive des coûts.
L’article