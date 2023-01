Le problème n'est donc pas la forme harmonieuse de la quéquette, mais son emplacement en face d'une école primaire.

Ce pénis géant fait marrer tout un village romand

Les bonshommes de neige, c'est has been.

Team watson Suivez-moi

«Papa, viens voir, il y a une grosse teub en face de l'école.» C'est par ces mots, que l'on entend qu'une fois dans une vie, qu'un parent d'élève a été extirpé de sa sieste, mercredi après-midi à Daillens (un village situé entre Lausanne et Yverdon). Après avoir bien rigolé, il a tout de même décidé d'aller voir si son fils disait vrai. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé nez à nez avec un sexe dressé vers le ciel.

En posant à côté de la sculpture de neige pour la photo («quand je vais raconter ça aux collègues...»), le Daillenais s'est rendu compte que le froid n'avait pas affecté la virilité de l'engin (1m20), plutôt bien réalisé par ailleurs: en regardant bien, on s'aperçoit que les testicules possèdent une forme harmonieuse et que le gland se démarque subtilement de la verge. Nul doute que l'ouverture récente du quartier des arts à Lausanne a dopé la créativité de la jeunesse vaudoise.

«L’œuvre» de jour

Le problème n'est donc pas la forme harmonieuse de la quéquette, mais son emplacement, à la fois au milieu d'une route et en face d'une école primaire.

En parlant de pénis, on en a mangé à Lausanne Vidéo: watson

«Heureusement, la chose a été faite en dehors des heures de cours, sans doute par des ados du village», relate le syndic Alberto Mocchi, contacté par watson pour ce sujet de la plus grande (mais c'est pas la taille qui compte) importance. L'édile a eu connaissance de la sculpture sitôt son apparition puisque tout le village s'est échangé les images en se marrant.

«J'aurais été moins content s'il s'était agi d'un tag. Mais là, ce n'était que de la neige. J'ai souri en découvrant la sculpture puis j'ai demandé à la voirie de l'enlever.» Alberto Mocchi

Le syndic assure ne pas avoir reçu de plainte de la part de ses concitoyens. On lui dit qu'au final, le «monument» est plutôt sympa, et qu'on peut y voir le signe de la bonne santé du village. D'ailleurs, on fait beaucoup d'enfants à Daillens? «Oui, on a entre 15 et 20 naissances par année, répond Alberto Mocchi. C'est plutôt pas mal pour une population de 1000 habitants!» Si ce sont bien des ados qui ont fait le coup, on peut imaginer que la courbe de natalité n'est pas menacée.

(jcz)