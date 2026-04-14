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Pourparlers près de Montreux entre la RDC et les rebelles du M23

Pourparlers près de Montreux entre la RDC et les rebelles du M23

Cette 9e série de discussions a lieu pour la première fois en Suisse en raison des tensions au Moyen-Orient.
14.04.2026, 19:1314.04.2026, 19:13

Des pourparlers ont lieu près de Montreux (VD) sur la situation en RDC entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 qui contrôlent l'Est du pays. Cette 9e série de discussions a lieu pour la première fois en Suisse en raison des tensions au Moyen-Orient.

Les discussions ont démarré lundi et doivent se terminer mercredi, selon des sources convergentes. Elles ont lieu dans un site tenu secret et sont organisées par le Qatar et les Etats-Unis. Le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères Nicolas Bideau a confirmé mardi à Keystone-ATS ces négociations en Suisse.

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Auparavant, les parties au conflit s'étaient retrouvées dans l'émirat, dont l'accès est plus volatil après la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran. L'an dernier, la Répubique démocratique du Congo (RDC) et les rebelles avaient signé à Doha une trêve. Une feuille de route vers la paix avait ensuite été validée en décembre par Kinshasa et le Rwanda à Washington.

Les violences de début 2025 ont fait des milliers de victimes. Un million de personnes ont été déplacées. (sda/ats)

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