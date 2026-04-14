Epais mystère sur le sort judiciaire de Tariq Ramadan. image: montage watson, photos afp

Tariq Ramadan est-il en prison? Le mystère plane

Aux dernières nouvelles, Tariq Ramadan, condamné pour viols, définitivement en Suisse, en première instance en France, était en soins psychiatriques dans une clinique genevoise. Pourquoi l'intéressé, atteint dans sa santé et qui conteste être coupable, n'est-il pas incarcéré côté suisse? L'est-il sans qu'on le sache? Comment peut-il faire opposition au jugement français? Des avocats répondent à watson.

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A l’ouverture de son procès à Paris le vendredi 6 mars, Tariq Ramadan était hospitalisé dans les Hôpitaux universitaires genevois pour sa sclérose en plaques. Au terme de celui-ci, le 25 mars, condamné à 18 ans de prison pour le viol de trois femmes, il était en soins psychiatriques dans une clinique située au pied du Salève, toujours dans le canton de Genève. S’y trouve-t-il encore? En est-il sorti et s’est-il établi chez un membre de sa famille, dans le canton également? A-t-il été incarcéré sans qu'on le sache?

La défense de Tariq Ramadan, représentée par Me Yaël Hayat dans le volet suisse des viols, ne répond pas à cette question. L’institution judiciaire genevoise, non plus.

Deux peines de prison en attente

Deux exécutions de peine concernant l’islamologue suisse sont ici en jeu. L’une en France, après le récent verdict parisien rendu pour viols par une cour criminelle en première instance, susceptible d’une action de recours. L’autre en Suisse, à la suite de sa condamnation en appel devant la justice correctionnelle en septembre 2024 pour le viol de «Brigitte» et qui est définitive depuis le rejet par le Tribunal fédéral du recours formé par l’intéressé. Pris en juillet 2025, l’arrêt de la haute cour helvétique a été rendu public un mois plus tard.

Tariq Ramadan est donc tenu d’effectuer la peine d’un an de prison ferme à laquelle il a été condamné en Suisse. Du côté de la partie civile, on s’étonne de ne rien voir venir. Me Véronique Fontana, l'avocate de «Brigitte», dit être sans nouvelles du suivi judiciaire du condamné.

«Je n’imagine pas que l’Office d’exécution des peines du canton de Genève n’ait pas convoqué Tariq Ramadan pour lui signifier l’obligation de purger sa peine» Me Véronique Fontana, l'avocate de «Brigitte»

L’avocat Alain Macaluso, professeur associé à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, précise: «S’agissant de l’exécution des peines, la justice n’est pas obligée de communiquer publiquement, alors qu’elle est tenue de le faire dans un procès, par définition public, sauf lorsque le huis clos est prononcé».

Tariq Ramadan bénéficierait-il d’un traitement de faveur? Personne ne veut le croire. Me Alain Macaluso:

«Il n’est pas rare, selon les circonstances du cas, que l’administration prenne un certain temps avant de faire procéder à l’exécution d’une peine» Me Alain Macaluso

Il ne pourra pas échapper à sa peine ferme

La défense suisse de Tariq Ramadan avance plusieurs éléments qui expliqueraient que l'intéressé ne purge pas encore sa peine d'un an ferme. A la suite de la décision du tribunal fédéral, le condamné a déposé une demande de révision du jugement, arguant d’un «fait nouveau» – un message sur un blog – qui serait susceptible de «compromettre» son accusatrice. Les demandes de révision ne sont toutefois pas suspensives des exécutions de peine.

Le condamné a par ailleurs déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, en rapport, là aussi, avec la procédure suisse.

Enfin, il y a son état de santé. Tariq Ramadan pourrait avoir demandé un délai à la justice genevoise pour l’exécution de sa peine. De même a-t-il pu recourir contre une décision d’incarcération pour des raisons de santé là encore.

Toutes les parties s’accordent toutefois sur un point: il ne pourra pas échapper à cette peine ferme. Qu’il pourrait effectuer sous bracelet électronique ou sous un régime de semi-liberté, mais, dans ce dernier cas, il faudrait qu’il ait une activité professionnelle, ce qui ne correspond manifestement pas à sa situation.

Voies de recours côté français

Quant à sa peine française de 18 ans de prison prononcée en première instance en son absence, des voies de recours sont théoriquement possibles. Me Alain Macaluso:

«L’intéressé peut faire opposition au jugement rendu par défaut, c’est-à-dire en son absence» Me Alain Macaluso:

Ses avocats français, qui ont fait la politique de la chaise vide lors du procès parisien, arguent de l’iniquité du jugement rendu sans la présence de leur client, qui avait demandé un délai avant le début des audiences pour des raisons de santé. Il n’entendait pas se soustraire à la justice française, affirmaient-ils. L’accusation et les parties civiles n’en croyaient rien.

«Il serait tenu d’assister à l'audience en France»

En supposant donc que Tariq Ramadan fasse opposition au jugement français rendu par défaut, cela impliquerait la tenue d’une audience d’un tribunal français pour statuer sur la requête. «Audience à laquelle l’intéressé serait en principe tenu d’assister», souligne Me Macaluso. La justice française pourrait soit accéder à la demande du Suisse, s’il en remplit les conditions légales, qui aurait droit alors à un nouveau procès, soit la rejeter, et alors le jugement des 18 ans de prison serait confirmé, sous réserve d’un éventuel appel.