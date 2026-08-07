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Le patron du Festival du film de Locarno Giona A. Nazzaro se confie

Directeur artistique du Festival du film de Locarno, Giona Nazzaro s&#039;est confié à watson durant la 79e édition, en août 2026
Giona Nazzaro s'est confié à watson durant la première semaine de la 79e édition de son festival.Image: watson

«Nous ne trichons pas»: le patron du Festival de Locarno se confie

A la tête du Festival du film de Locarno depuis 2021, Giona A. Nazzaro défend une 79e édition entre audace et plaisir. Il se confesse pour watson.
07.08.2026, 12:0107.08.2026, 12:03
Frédéric Nejad Toulami
Frédéric Nejad Toulami

Jeudi 6 août, Giona A. Nazzaro a profité d’un rapide point presse pour remercier les médias de leur couverture du Festival, mais aussi des films et de la culture en général. Interrogé par watson sur les spécificités de cette 79e édition, le directeur artistique a résumé son pari ainsi: «Avoir autant, voire plus de succès que l’an dernier, en misant à la fois sur la qualité, le risque et le plaisir du cinéma.»

Vidéo: watson

Pas question, pour autant, de chercher la facilité. Il insiste:

«Nous n’avons pas voulu tricher avec le public, mais faire appel à son intelligence»

Derrière cette ambition se cache aussi une inquiétude. Pour Giona A. Nazzaro, le cinéma traverse des «transformations profondes» qui risquent de lui faire perdre son sens, mais aussi une partie de son héritage. Locarno entend accompagner ces mutations tout en restant une mémoire vivante du 7e art et de son histoire du 20e siècle.

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La présence d’Isabella Rossellini sur la Piazza Grande, mercredi soir, en a offert un symbole. En recevant son prix, l’actrice a rappelé que son père, le réalisateur italien Roberto Rossellini, avait remporté en 1948 le Grand Prix de Locarno avec «Allemagne année zéro».

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Près de huit décennies plus tard, le Festival a ainsi renoué avec une page majeure de sa propre histoire. Un clin d'oeil qui n'a pas échappé à Giona A. Nazzaro.

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source: reddit
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