Le canton de Vaud veut éliminer une meute de sept loups

Un loup solitaire. Keystone

Vaud veut faire disparaître une meute de sept loups à Mont Tendre. Berne n'a pas encore donné son feu vert.

Pour la première fois, le canton de Vaud souhaite éliminer une meute entière de loups. Une demande d'autorisation a été envoyée mi-août à Berne pour abattre les sept individus de la meute du Mont Tendre.

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) n'a pas encore donné sa réponse, indique vendredi le Département vaudois de l'environnement.:

«Il s'agit d'une demande de régulation dite proactive, prévue par le nouveau cadre légal fédéral»

Le canton justifie sa demande par «le nombre de prédations particulièrement important» de cette meute. Et ce «malgré les actions de régulation partielle menées jusqu'ici», trois jeunes nés en 2023 dans cette meute ayant déjà été abattus.

Sept sur 25

Cette meute, coupable des trois quarts des attaques dans le Jura vaudois, est jugée «problématique», contrairement aux autres présentes sur le territoire vaudois:

«Cela fait deux ans de suite que les attaques de cette meute s'intensifient. Celle-ci s'est aussi distinguée en se rendant à plusieurs reprises proche des habitations depuis 2023»

Les effectifs de la meute du Mont Tendre sont estimés à sept individus, dont un couple reproducteur. Trois louveteaux y sont nés cette année.

Selon le dernier pointage du Canton, 25 loups «au minimum» sont actifs sur l'ensemble du territoire vaudois. Ils sont répartis en deux meutes vaudoises - Mont Tendre et Marchairuz - et trois meutes transfrontalières - Risoud, Jougne-Suchet et Haute-Valserine. S'y ajoutent quelques individus isolés.

Tirs possibles jusqu'au 31 janvier

La période de régulation proactive démarre le 1er septembre et durera jusqu'au 31 janvier. Outre Vaud, quatre cantons ont déposé des demandes, a indiqué vendredi l'OFEV.

Le Valais avait notamment annoncé la semaine dernière vouloir éliminer complètement quatre meutes, soit environ 25 loups sur une population estimée entre 90 et 120 individus.

Pour rappel, le Groupe loup suisse, Pro Natura, le WWF et Birdlife ont dévoilé jeudi des chiffres montrant que le loup a jusqu'ici tué moins de bétail cette année en Suisse, sauf dans le canton de Vaud. Cette exception vaudoise s'explique par la présence d'un loup solitaire, à l'origine de nombreuses attaques sur le Plateau.

De 73 victimes à fin août 2023, Vaud est passé à 114 à fin août 2024, dont 71 sont attribuées à ce loup solitaire. Sans cette situation jugée «exceptionnelle», les attaques seraient stables par rapport à l'année passée, estiment ces organisations environnementales. (jch/ats)