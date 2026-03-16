Le soleil est de retour, mais pas pour toute la semaine

Le soleil est de retour pour de bon, en Suisse romande, et devrait bel et bien rester parmi nous ces prochains jours. Votre point météo de la semaine.

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Après un week-end à la météo changeante, et un retour de pluie et de grisaille samedi dernier, le printemps semble (enfin) s'installer en Suisse romande en cette troisième semaine de mars, selon MétéoSuisse.

Dès mardi, les températures pourront grimper jusqu'à 13°C, avec 2°C au plus bas. Il fera, de manière générale, un temps ensoleillé, avec des grisailles matinales au nord des Alpes en fin de nuit et des voiles de cirrus.

Idem en milieu et en fin de semaine. À Genève, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 14°C mardi et jeudi, avec un temps très ensoleillé. Et jusqu'à 16°C ces mêmes jours à Sion.

Il fera un tout petit plus frais à Fribourg, par exemple, où l'on peut tout de même s'attendre à 12°C maximum cette semaine.

Aperçu de la météo de ce mercredi. meteosuisse/capture d'écran

Mauvaise nouvelle pour le week-end

Le week-end prochain, si le temps devrait rester relativement clément et en partie ensoleillé, le ciel sera plus grisé qu'en semaine: passages nuageux, et quelques précipitations possibles, notamment le long de la crête des Alpes valaisannes.

Samedi, les températures devraient tourner autour des 10 °C maximum, avec une peu de bise. Un tableau similaire pour dimanche, mais avec, on l'espère, un peu plus de soleil, et un degré de plus.

(dag)