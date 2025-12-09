La colère des fonctionnaires qui ont à nouveau manifesté dans les rues de Lausanne ne tarit pas face aux coupes budgétaires annoncées par le Conseil d'Etat. Keystone

Les fonctionnaires vaudois à nouveau dans la rue

Environ 20 000 manifestants se sont rassemblés à Lausanne pour protester contre le projet de budget 2026 et ses mesures d'économies.

La colère de la fonction publique vaudoise ne tarit pas: environ 20 000 manifestants se sont à nouveau rassemblés dans les rues de Lausanne pour protester contre le projet de budget 2026 et ses mesures d'économies à hauteur de 305 millions.

Point culminant d'une journée de mobilisation qui a démarré le matin, le cortège s'est d'abord formé sur l'esplanade de Montbenon. Il s'est ensuite dirigé peu après 18H00 dans le brouillard en direction du Château, siège du gouvernement. Ils étaient entre 15 000 manifestants, selon les chiffres de la police.

«Pour vous, pour nous, on se mobilisera jusqu'au bout», ont lancé les orateurs. Ils ont fustigé des «négociations qui ne sont que dans l'imaginaire du Conseil d'Etat». «Grève, grève, grève et mobilisation, c'est ça, c'est ça, c'est ça la solution », ont scandé en défilant les travailleurs de la fonction publique et parapublique. (ag/ats)