en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
RTS

L'initiative sur la redevance fragilise la Suisse selon les opposants

Le peuple se prononcera sur l&#039;initiative SSR, qui veut abaisser la redevance à 200 francs, le 8 mars 2026.
L'objectif de l'initiative est de faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an.Keystone

L'initiative sur la redevance «fragiliserait la Suisse» selon les opposants

Un oui à l'initiative SSR «200 francs, ça suffit» nuirait aux régions périphériques du pays et à la qualité de l'information, estime le comité d'opposition interpartis. Il ne s'agit pas d'une mesure d'économies anodine, a-t-il fait valoir.
08.12.2025, 12:5208.12.2025, 12:52

Présentant ses arguments devant les médias lundi à Berne, le comité a mis en garde face au danger que représenterait pour la Suisse une acceptation d'un texte qui «menace le coeur même du service public», selon eux.

«En ces temps incertains, il est important d'avoir un accès large et fiable aux informations dans toutes les régions, avec des comptes-rendus fouillés, ce qu'apportent la SRF, la RTS, la RSI, RTR et Swissinfo», ont indiqué les opposants.

La SSR craint de perdre 800 millions, l'UDC conteste

Ils ont rappelé que la SSR avait entamé une transformation radicale, qui débouchera sur 270 millions de francs d'économies d'ici 2029. L'objectif de l'initiative est de faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an. Le contre-projet du Conseil fédéral prévoit une réduction progressive à 300 francs d'ici 2029. (sda/ats)

Plus d'articles sur la SSR et la RTS:
«Trop à gauche, c'est inacceptable»: l'UDC prévoit d'attaquer la SSR
1
«Trop à gauche, c'est inacceptable»: l'UDC prévoit d'attaquer la SSR
de Othmar von Matt
La SSR doit économiser 270 millions: voici ce que cela veut dire
2
La SSR doit économiser 270 millions: voici ce que cela veut dire
L'UDC attaque son conseiller fédéral à cause de 69 millions
L'UDC attaque son conseiller fédéral à cause de 69 millions
de Francesco Benini
20% des cadres de l'actualité à la RTS vont disparaître
1
20% des cadres de l'actualité à la RTS vont disparaître

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Sanction confirmée pour le casino de Neuchâtel
Le Tribunal administratif fédéral a validé l’amende de 570'850 francs infligée en 2023 au casino de Neuchâtel pour n’avoir pas suffisamment protégé plusieurs joueurs à risque.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé une sanction de 570'850 francs prononcée en 2023 par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) à l'encontre du casino de Neuchâtel. Le motif est un manque de vigilance envers plusieurs joueurs à risque.
L’article