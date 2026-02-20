en partie ensoleillé
Vaud: une affaire de parking finit en drame à St-Cergue

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] A patrol of the cantonal police of Vaud stands in front of their their car with blue lights switched on, photographed in Cugy, in the Canton of Vaud, Switzerl ...
Deux patrouilles de la gendarmerie vaudoise avaient été engagées lors de l'incident (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Une affaire de parking finit en drame en Suisse romande

Un employé communal de 80 ans avait été grièvement blessé lors d'une altercation au centre de St-Cergue (VD). Il est décédé jeudi au CHUV.
20.02.2026, 15:3320.02.2026, 15:41

L'employé communal qui avait été gravement blessé lors d'une altercation à St-Cergue (VD) le 8 février dernier est décédé, a annoncé la police cantonale vaudoise vendredi. L'homme, âgé de 80 ans, avait été frappé pour une affaire de parking.

Il est décédé au CHUV hier en fin de journée, a précisé la police cantonale vaudoise dans un communiqué vendredi après-midi. «Des examens médico-légaux ont été ordonnés afin de déterminer les causes exactes du décès», a-t-elle ajouté.

Cet horodateur polémique va disparaître en Suisse romande

L'autre personne impliquée dans l'affaire a été identifiée, interpellée et placée en détention provisoire. Il s'agit d'un ressortissant suisse de 39 ans domicilié dans la localité vaudoise.

Il avait «reçu un coup de poing et serait tombé au sol»

Pour rappel, les forces de l'ordre avaient été averties vers 13h30 le 8 février qu'une altercation avait éclaté entre un employé communal et un individu au centre de St-Cergue.

«Des premiers éléments, la victime aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol, inconsciente», a déclaré la police. L'homme, blessé, avait été conduit au CHUV «dans un état jugé préoccupant». (jzs/ats)

