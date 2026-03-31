Gros changement dans les transports publics vaudois

Le LEB, les MBC et Travys se rapprochent (image d'archives) Image: KEYSTONE

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Les compagnies LEB, MBC et Travys créent une holding commune. L'objectif consiste à mutualiser certaines fonctions et renforcer «la coordination stratégique».

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Les trois compagnies régionales du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher), du MBC (Morges-Bière-Cossonay) et de Travys (Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix) poursuivent leur rapprochement et créent une holding faîtière commune. Nommée movodis SA et basée à Yverdon, elle entrera en fonction le 1er janvier 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Ce projet vise à créer «une entreprise solide, disposant de la taille critique nécessaire pour répondre durablement aux attentes des autorités et aux exigences opérationnelles, financières et réglementaires», indiquent mardi les trois entreprises. L'objectif consiste ainsi à mutualiser certaines fonctions et renforcer «la coordination stratégique».

La création de la holding implique un échange d'actions. Ainsi, les actionnaires de chaque entreprise seront appelés à se prononcer durant l'été.

Les trois entreprises avaient déjà annoncé, en juin dernier, étudier un rapprochement, allant jusqu'à évoquer une fusion. Actuellement, «les démarches se poursuivent afin de préciser l'ensemble des éléments organisationnels et opérationnels», indiquent les trois compagnies dans leur communiqué, sans donner davantage de détails. (jzs/ats)