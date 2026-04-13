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Quels bruits fait Lausanne?

La cathédrale de Lausanne fête son 750e anniversaire.
Lausanne vous propose de partir à son écoute.Image: KEYSTONE

Quels bruits fait Lausanne?

À l’écoute de la ville: Lausanne propose le 29 avril une balade acoustique de deux heures, entre sons agréables et nuisances, ponctuée de temps d’échange.
13.04.2026, 16:1913.04.2026, 16:19

La commune de Lausanne organise une balade acoustique à la découverte des bruits de la ville, qu'ils soient agréables ou non. Rendez-vous le mercredi 29 avril pour un parcours à pied de deux heures avec plusieurs moments d'écoute et d'échanges.

Cette balade acoustique, qui en est à sa septième édition, est organisée à l'occasion de la journée mondiale contre le bruit.

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Bruits urbains

L'objectif est de sensibiliser la population aux bruits urbains, à leurs effets sur la santé et aux moyens mis en oeuvre pour s'en protéger, explique lundi la ville dans un communiqué.

Le parcours mènera du parking de Vennes jusqu'au CHUV en passant par Praz-Séchaud, les Boveresses et Chailly. Les groupes, limités à une quinzaine de personnes, seront accompagnés par un acousticien. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 avril. (sda/ats)

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