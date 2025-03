Valérie Dittli est «absente pour raisons de maladie pour quelques jours». Keystone

Affaire Dittli: on sait quand le mystère sera levé

Le Conseil d'Etat vaudois livrera vendredi les conclusions de l'enquête sur le Département des finances et de l’agriculture. Un rapport qui pourrait bien être explosif.

Le mystère entourant l'audit externe sur le Département vaudois des finances et de l'agriculture (DFA) et sa ministre centriste Valérie Dittli sera levé vendredi. Le Conseil d'Etat a en effet indiqué mercredi qu'il tiendrait une conférence de presse à 11h00 au Château Saint-Maire. Le gouvernement expliquera les circonstances du mandat d'analyse du DFA, présentera les conclusions du rapport et annoncera les mesures prises.

C'est la Chancellerie d'Etat qui a envoyé aux médias mercredi après-midi l'invitation à cette conférence de presse tant attendue. Elle ne pouvait pas donner plus de détails sur le nombre de ministres présents vendredi ni si Dittli elle-même, annoncée malade en début de semaine, serait là.

L'expert externe et indépendant de l'audit commandé, l'ancien président du Conseil de banque de la Banque nationale suisse (BNS), ex-conseiller d'Etat neuchâtelois et ex-conseiller aux Etats Jean Studer, sera également présent, selon le Canton.

Des problèmes dans la direction du Département

Le Conseil d'Etat lui a confié en janvier dernier un mandat d'analyse chargé d'examiner des aspects organisationnels, institutionnels et professionnels au sein des services de Dittli. Cette mission s'est faite en accord et sur demande aussi de la ministre centriste, indiquait le 7 mars dernier le gouvernement vaudois, soulignant qu'il convenait «d'analyser ces situations de manière externe et indépendante».

Mardi lors de la séance hebdomadaire du Grand Conseil vaudois, le ministre de l'enseignement Frédéric Borloz avait annoncé qu'il remplaçait «au pied levé» sa collègue Valérie Dittli, «absente pour raisons de maladie pour quelques jours».

Le contenu et les conclusions du rapport d'audit ont fait l'objet de nombreuses spéculations depuis. Plusieurs médias évoquent des problèmes en lien avec la Direction générale de la fiscalité. Et parmi les mesures envisagées, la presse n'exclut pas une réorganisation gouvernementale, soit une rocade de départements ou alors un DFA amputé des finances, mais toujours en main de Dittli. (jzs/ats)