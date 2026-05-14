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Il défonce sa belle voiture de sport dans le parking d'Aligro

Un jeune conducteur percute un pilier avec une voiture de sport
La voiture a subi des dégâts irréparables.Image: Police cantonale d’Argovie

Il défonce sa belle voiture de sport dans le parking d'Aligro

Mercredi, dans le parking du grossiste Aligro à Spreitenbach, un jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture de sport et a percuté un pilier. Personne n’a été blessé, mais son permis de conduire lui a été provisoirement retiré.
14.05.2026, 15:2114.05.2026, 15:21

Selon la police cantonale d’Argovie, l’accident sans tiers impliqué s’est produit peu avant 23h30. Le conducteur a confondu la pédale d’accélérateur avec celle du frein avant de heurter un pilier de soutien dans le garage avec son véhicule. La voiture a subi des dégâts irréparables.

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La police cantonale a dénoncé le jeune conducteur auprès du ministère public compétent. Il n’était titulaire de son permis de conduire que depuis environ cinq semaines. Celui-ci lui a été provisoirement retiré directement sur place.

Un jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture de sport mercredi dans le parking du grossiste Aligro, à Spreitenbach, et a percuté un pilier. Personne n’a été blessé, mais son permis de conduir ...
Image: Police cantonale d’Argovie

Comme l’indique la police, les autorités examinent désormais si d’autres mesures doivent être prises à l’encontre du conducteur. (trad. tib) (aargauerzeitung.ch)

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