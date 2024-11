Le bateau «La Suisse» de la flotte Belle Epoque de la CGN. Keystone

La CGN met fin à ses croisières privées jusqu'à nouvel ordre

L'accident du Simplon, ainsi qu'un cumul d’heures supplémentaires du personnel navigant, explique cette décision. Des alternatives sont prévues.

La Compagnie générale de navigation (CGN) suspend ses croisières privées sur le lac Léman au moins jusqu’à fin 2025. Cette mesure touche notamment les sorties de retraités et Le livre sur les quais.

«Plusieurs raisons expliquent cette décision», a déclaré Caroline Dayen, directrice marketing de la CGN, à Keystone-ATS, confirmant mardi l'information publiée par 24 Heures. A commencer par une diminution progressive du nombre de croisières privées depuis le Covid, leur nombre ayant passé de plus de 200 avant la pandémie à 150 en 2022.

En 2023, année où les heures supplémentaires du personnel de navigation étaient très élevées, il a été réduit à moins de 50 afin de préserver les équipes. Les croisières privées contribuent en effet au cumul d’heures supplémentaires chez le personnel navigant, souligne la CGN.

A ce jour, la récupération des heures et des vacances du personnel navigant reste une préoccupation, car l'Office fédéral des transports exige que la compagnie régularise la situation. S'y est ajouté fin mars 2024, l’accident du Simplon, qui l'oblige à opérer avec un bateau de moins.

Priorité au service horaire

La priorité pour la CGN étant le service horaire et le transport régional voyageur, la décision de ne plus accepter de nouvelles croisières pour 2024 et 2025 a été prise. Les contrats déjà signés seront honorés.

La décision impacte notamment les communes, nombre d'entre elles organisant la sortie de leurs aînés sur le lac. Elle concerne treize communes, soit un total de 4800 passagers, a précisé Mme Dayen.

Comme plan B, la compagnie va privatiser des salons sur les bateaux Belle Epoque qui circulent à l'horaire. Ils pourront accueillir des groupes de 50 à 120 personnes.

Des discussions sont par ailleurs en cours avec le Livre sur les quais à Morges afin de trouver une solution, a précisé la directrice marketing. La manifestation organise chaque année des croisières littéraires sur les bateaux de la CGN. (ats)