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Lausanne; les quais d'Ouchy fermés à la circulation le week-end

Les quais d'Ouchy fermés à la circulation le week-end

Des personnes profitent du soleil et de la chaleur a cote du bar &quot;La Jetee de la Compagnie&quot; le vendredi 13 juin 2025 a Bellerive au bord du lac Leman a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bo ...
Les bords du lac sont pris d'assaut durant l'été dans la région lausannoise.Keystone
Lausanne a décidé de profiter de la saison estivale pour fermer le quai d'Ouchy et le quai de Belgique afin de les mettre à disposition des nombreux piétons souhaitant profiter des bords du lac.
10.05.2026, 14:4410.05.2026, 14:44

Les quais d'Ouchy et de Belgique seront à nouveau fermés à la circulation durant les week-ends dès samedi prochain. Cette mesure doit permettre à la population lausannoise de profiter pleinement des rives du Léman durant la journée.

Les week-ends de la belle saison, du 16 mai au 21 septembre, les quais seront dédiés aux piétons, aux cyclistes et autres moyens de transport actifs. Comme l'an dernier, la fermeture se limitera à la journée de 10 heures à 22 heures le samedi et de 10 heures à 20 heures le dimanche et les jours fériés. La ligne de bus 24 sera déviée et empruntera l'avenue du Denantou.

Ces mesures visent à favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents modes de déplacements, sans compromettre l'accessibilité aux rives du lac. Les fréquences du métro m2 seront augmentées les samedis pour assurer un accès rapide à Ouchy et encourager l'utilisation des transports en commun. (btr/ats)

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