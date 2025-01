Un mystérieux piratage sur Twint coûte très cher à une Romande

Même son de cloche du côté de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), qui juge un piratage via Bluetooth peu probable. Si cette technologie existe, elle est rare et l'autorité n'a à ce jour enregistré aucun cas de ce type.

Auprès de la Tribune de Genève, Twint réfute également l'idée d'une défaillance de son application, qu'elle juge très sûre. Pour l'entreprise, un piratage de cette dernière n'est possible que «si les utilisateurs transmettent activement leurs données de connexion et leurs codes de sécurité, ainsi que leurs détails d’e-banking à une tierce personne».

N'ayant plus accès à l'application de paiement, elle s'est rendue à la Raiffeisen pour demander assistance. Mais une fois le problème résolu, elle a découvert que pas moins de 25 transactions ont été faites à son insu, pour un total de plus de 4400 francs. Sa carte Visa et son compte Netflix ont également été touchés.

Une Genevoise a été délestée de plus de 4400 francs après un vol de données sur l'application de paiement. Mais le procédé des pirates est difficile à définir et personne ne veut assumer la responsabilité d'un remboursement.

