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Un automobiliste tente de percuter des piétons à Yverdon

Un automobiliste tente de percuter des piétons à Yverdon

Un homme de 29 ans a été arrêté jeudi matin à Yverdon-les-Bains (VD) après avoir tenté de percuter plusieurs piétons avec sa voiture. Le Ministère public a requis son placement en détention provisoire, a indiqué la police.
02.10.2026, 19:0902.10.2026, 19:09

Les faits se sont déroulés jeudi vers 5h00 du matin à proximité de la Place de la Gare. Le conducteur, un Suisse de 29 ans domicilié dans la ville, a enfreint plusieurs règles de circulation, percuté du mobilier urbain et tenté de renverser plusieurs piétons.

Un Suisse de 24 ans, qui a failli être percuté, a déposé une plainte pénale. Interpellé, le prévenu a été auditionné par la procureure de service, qui a ouvert une instruction pénale à son encontre.

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La procureure a demandé son placement en détention provisoire. «L'intéressé est actuellement incarcéré dans l'attente de la décision du Tribunal des mesures de contrainte», précise le communiqué.

L'opération a nécessité l'engagement de trois patrouilles de la Gendarmerie et d'une patrouille de la Police Nord Vaudois. La police a lancé un appel à témoin. (sda/ats)

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