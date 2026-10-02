Un automobiliste tente de percuter des piétons à Yverdon
Les faits se sont déroulés jeudi vers 5h00 du matin à proximité de la Place de la Gare. Le conducteur, un Suisse de 29 ans domicilié dans la ville, a enfreint plusieurs règles de circulation, percuté du mobilier urbain et tenté de renverser plusieurs piétons.
Un Suisse de 24 ans, qui a failli être percuté, a déposé une plainte pénale. Interpellé, le prévenu a été auditionné par la procureure de service, qui a ouvert une instruction pénale à son encontre.
La procureure a demandé son placement en détention provisoire. «L'intéressé est actuellement incarcéré dans l'attente de la décision du Tribunal des mesures de contrainte», précise le communiqué.
L'opération a nécessité l'engagement de trois patrouilles de la Gendarmerie et d'une patrouille de la Police Nord Vaudois. La police a lancé un appel à témoin. (sda/ats)