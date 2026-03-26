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Claude D. ne sera pas libéré

KEYPIX - Claude D. arrive au Tribunal d&#039;arrondissement de la Broye et du Nord vaudois escorte par des policiers, lors d&#039;une procedure d&#039;examen de sa liberation conditionnelle ce mercred ...
Claude D. à son arrivée au tribunal mercredi à Yverdon.Keystone

Claude D. ne sera pas libéré

Le Tribunal criminel d'Yverdon (VD) a refusé la requête du récidiviste. Il demandait à suspendre sa peine au profit d'un placement thérapeutique.
26.03.2026, 16:0426.03.2026, 16:09

Claude D. ne doit pas bénéficier d'une libération conditionnelle. Le Tribunal criminel d'Yverdon (VD) a refusé la requête du récidiviste, assassin de Marie en 2013 après avoir déjà tué une femme en 1998.

Condamné à la prison à vie et à une mesure d'internement, Claude D. ne demandait pas expressément à retrouver la liberté, mais à suspendre sa peine au profit d'un placement thérapeutique au sein de la prison-hôpital genevoise de Curabilis.

Pourquoi ce célèbre assassin romand sort de sa cellule

Dans son jugement rendu jeudi, la Cour a conclu que Claude D. n'était pas «éligible» à une libération conditionnelle. Se référant aux différents experts ayant suivi le condamné, les juges ont estimé que son tableau clinique n'avait pas évolué ces dernières années et qu'on ne pouvait pas garantir qu'il se comporte correctement en liberté.

La Cour a ajouté que ce n'était pas à elle de se prononcer sur le lieu où Claude D. doit purger sa peine. Une autre procédure est d'ailleurs en cours. (jzs/ats)

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