Claude D. à son arrivée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord ce mercredi. Image: KEYSTONE

Pourquoi ce célèbre assassin romand sort de sa cellule

Le tueur récidiviste joue sa libération conditionnelle ce mercredi devant un tribunal vaudois. La RTS revient sur son parcours carcéral chaotique.

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Condamné à 20 ans de prison pour avoir tué son ex-petite amie en 1998 puis à la perpétuité et à l'internement pour l'assassinat de Marie en 2013, Claude D. a passé la plus grande partie de sa vie derrière les barreaux. Mais ce mercredi, le célèbre criminel fribourgeois sort de sa cellule.

Selon la RTS et 24 heures, il comparaît en effet ce mercredi à Yverdon-les-Bains (VD) devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour l’examen de sa libération conditionnelle.

Si peu d'information ont filtré au sujet de cette audience, il s'agit, d'après le quotidien vaudois, d'une étape procédurale classique qui peut se poser aux deux tiers d'une peine. Elle consiste notamment à évaluer la dangerosité actuelle du détenu et les conditions d'une libération.

Si cette dernière hypothèse est «théoriquement possible», le passif du récidiviste pourrait néanmoins peser lourd dans la balance, relate 24 heures. Le journal rappelle que dans un rapport de 2023, les médecins diagnostiquaient chez Claude D. «des pathologies massives de la personnalité, associant des traits de psychopathie, d’immaturité, de paranoïa et de déviance sexuelle sadique.» Ils poussaient alors pour son maintien dans les secteurs de détention ultrasécurisés.

Maintien en quartier de haute sécurité

La RTS révèle de son côté que, depuis 2019 et sa condamnation définitive par le Tribunal fédéral, le criminel a été sanctionné à plusieurs reprises par les autorités pénitentiaires. Le média public s'est procuré des décisions de justice rendues à son encontre jusqu'en novembre 2024.

A peine quatre mois après la décision du TF, Claude D. a ainsi tenu des «propos inadéquats» à l'encontre d'une agente de la prison de la Croisée, à Orbe (VD). Deux jours plus tard, il a été privé de loisirs pour avoir insulté une gardienne.

Fin 2020, après avoir été transféré aux établissements pénitentiaires de Thorberg (BE) et alors que son comportement est qualifié de «bon», des experts évaluent chez le Fribourgeois un «risque de récidive générale et violente d'élevé» et un «risque de récidive sexuelle [...] bien au-dessus de la moyenne». Son maintien en quartier de haute sécurité est décidé.

Placé à l'isolement cellulaire

La RTS fait ensuite état d'une décision de juin 2021 qui décrit dans l'attitude de Claude D. une volonté «d'être dominant dans ses rapports avec les autres» et mentionne des faits d'insubordination et d'agression contre un surveillant.

Une nouvelle sanction tombe en février 2022 lorsque Claude D., désormais détenu à la prison de Pöschwies (ZH), suggère à un codétenu de s'en prendre à la responsable de la blanchisserie de l'établissement. Il aurait notamment déclaré:

«Poignarde-la cette salope, ce sont tous des fils de pute»

La même année, il est placé à l'isolement cellulaire après avoir confié à un codétenu qu'il voulait se suicider et souhaitait tuer plusieurs personnes au préalable, dont le gardien-chef de la prison.

En février 2023, l'Office d'exécution des peines réévalue le régime de détention de Claude D., désormais enfermé à la prison de Lenzburg (AG). Mais les experts se contredisent et sa situation s'enlise jusqu'à son transfert aux Etablissements de la plaine de l'Orbe en novembre 2024.

Deux horribles assassinats

Pour rappel, Claude D. avait tué son ex-compagne par balles en 1998, à la Lécherette (VD), après l'avoir longuement harcelée puis violée. Au terme d'une relation d’un peu plus d'un an, elle lui avait annoncé son intention de rompre.

En 2013, alors qu'il bénéficiait d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique, il avait assassiné Marie, 19 ans, qu'il avait récemment rencontrée sur internet. Il avait abusé d'elle durant plusieurs heures dans sa voiture avant de l'étrangler avec une ceinture. (jzs)