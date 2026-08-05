Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix (VD) et les armoiries de sa commune. image: watson

Un Romand frappé entre la vie et la mort: «C'est un gentil»

Réagissant au drame survenu mercredi dernier à Sainte-Croix (VD) – un homme de 72 ans est entre la vie et la mort –, le syndic Yvan Pahud pointe le manque de policiers dans sa commune.

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L’homme de 72 ans entre la vie et la mort après avoir été frappé dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière à Sainte-Croix (VD) est «de la région», indique à watson Yvan Pahud, le syndic de cette localité de 5139 habitants située dans le district du Jura-Nord vaudois, au-dessus d'Yverdon. Le premier magistrat sainte-crix tient à témoigner son soutien à la famille de la victime. A propos de celle-ci, il ajoute:

«C’est une personne bien connue, qui participe à la vie locale» Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix

Les faits se sont passés mercredi 29 juillet peu après minuit, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise diffusé ce mercredi, une semaine après. Selon les premiers éléments de l’enquête, un différend aurait opposé l’homme de 72 ans à plusieurs jeunes individus. L’un d’eux, âgé de 14 ans, de nationalité française, l’aurait frappé, entraînant une lourde chute au sol et une perte de connaissance. Le tribunal des mineurs a ordonné son placement en détention.

Le jeune suspect habite Sainte-Croix

«Le jeune de 14 ans de nationalité française habite Sainte-Croix», précise Yvan Pahud. Plusieurs versions circulent dans la commune sur les circonstances du drame. Le syndic ne souhaite pas faire état de l’une ou de l’autre, laissant les enquêteurs faire leur travail.

«Ce que je peux vous dire, c’est que l’homme de 72 ans est quelqu’un de gentil» Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix

Le syndic UDC de cette commune forestière située à 1000 mètres d’altitude, connue pour ses boîtes à musique et qui abrite un centre de requérants d'asile, préfère aborder des problèmes plus généraux.

«Sainte-Croix fait partie des régions périphériques du canton de Vaud. Nous avons dans notre commune et alentour une petite délinquance qui sévit de temps à autre. Je ne pourrais vous dire si les jeunes impliqués dans le différend dramatique avec l’homme de 72 ans en font partie ou non.» Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix

Le syndic, par ailleurs conseiller national à Berne, fait part d'une revendication adressée aux autorités cantonales et pour l'heure non satisfaite, dit-il.

«Ce que je sais, c’est que nous avons demandé au canton une présence policière permanente à Sainte-Croix et que nous n’avons pas pour l’heure obtenu satisfaction, ce qui est bien regrettable» Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix

Le syndic Yvan Pahud estime que «le manque ou l’absence de policiers peut pousser des citoyens à intervenir eux-mêmes, par la parole, face à des actes ou propos témoignant d’incivilités. Et cela peut parfois mal se terminer pour ces citoyens.»

«Le tabou de la violence a sauté chez certains jeunes»

Un fait divers macabre avait secoué Sainte-Croix l’an dernier en novembre. Le corps coupé en deux d’un homme de 75 ans, une personnalité politique bien connue de Sainte-Croix, ancien président du conseil communal et propriétaire de plusieurs biens immobiliers, avait été retrouvé dans un petit village français de Haute-Saône, en Franche-Comté voisine. La personne suspecte du meurtre est une ressortissante française de 39 ans, locataire de la victime au moment de faits.

Revenant sur le drame de mercredi dernier, Yvan Pahud «regrette que le tabou de la violence ait disparu dans une partie de la jeunesse».