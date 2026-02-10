ciel couvert
Les Mosses - Leysin: 500 oppositions contre les canons à neige

Mit Schneekanonen und Schneebeschneiungsanlagen wird die anfaenger Skipiste auf der Klostermatte in Engelberg kuenstlich beschneit, am Mittwoch, 7. Januar 2026 in Engelberg. Fuer den kommenden Donners ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Mobilisation massive contre ces canons à neige en Romandie

Plus de 500 oppositions ont été déposées contre le nouveau projet vaudois de canons à neige à Leysin et aux Mosses. Une précédente mouture avait déjà été retirée l'an dernier.
10.02.2026, 08:2610.02.2026, 08:26

La nouvelle mouture de projet d'enneigement mécanique du domaine skiable Les Mosses – Leysin (VD) a suscité plus de 500 oppositions, à l'issue lundi de la mise à l'enquête publique. Le projet prévoit l'installation de 175 canons à neige.

Ces oppositions ont été déposées par des citoyens, des associations de protection de la nature et des élus, indique lundi soir l'association «Non aux canons à neige». «Nous ne contestons pas l'importance du tourisme pour la région, mais souhaitons alerter sur les risques d’un investissement massif dans une infrastructure lourde, dépendante du froid, dans un contexte de réchauffement climatique rapide et documenté», écrit-elle dans un communiqué.

«Même Glacier 3000 va devoir investir dans des canons à neige»

Parmi les opposants, Pro Natura dit vouloir se battre «contre ce projet d’un autre temps, gourmand en eau et en énergie et nuisible pour la faune, la flore et les écosystèmes très fragiles de la région», écrit l'association dans son propre communiqué.

30% de l'électricité en autoproduction

Présentée début janvier, la nouvelle version du projet avait été revue pour réduire son impact écologique. Son élaboration a fait l'objet d'une collaboration entre la société des remontées mécaniques Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML), les communes concernées, la Direction générale de l'environnement et des experts environnementaux indépendants, avaient alors annoncé les partenaires.

Le projet prévoit l'installation de 175 nouveaux canons à neige (109 à Leysin, 66 aux Mosses). Selon ses promoteurs, plus de 30% de l'électricité nécessaire proviendra d'une autoproduction par turbinage.

Il y a un «couac» avec les 177 canons à neige de Leysin et des Mosses

L'eau sera prélevée dans le lac de l'Hongrin et restituée à 90% au printemps. Le prélèvement représente seulement 0,5% des volumes de pluie sur les domaines et les 21 km de canalisations seront entièrement enterrés, évitant les zones sensibles.

Des zones protégées

Le projet vise à sécuriser les emplois locaux, à renforcer l'attractivité touristique des Alpes vaudoises et à permettre aux enfants vaudois de continuer à apprendre à skier dans la région, estiment les défenseurs du projet.

Une précédente mouture visant à l'installation de 177 canons à neige avait été retirée à l'automne 2024 par TLML suite à des centaines d'oppositions et aux remarques du canton. Certaines canalisations destinées à alimenter en eau les canons depuis le lac de l'Hongrin auraient dû traverser des prairies et pâturages secs, des zones soumises à des mesures de protection. (jzs/ats)

