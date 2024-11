L'Etat de Vaud condamné pour avoir viré un prof en 2019

En main à l'époque de Cesla Amarelle et désormais dirigé par Frédéric Borloz, le DEF réaffirme qu'il ne tolère pas le comportement de ce professeur, dont les manquements ont été «avérés et confirmés» par le Tribunal. Le DEF se dit aussi «déterminé à ce que de telles situations ne puissent pas se reproduire dans l'école vaudoise et mettra tout en oeuvre pour cela.»

Cette vallée tessinoise est toujours interdite et on y est allé

Sept personnes ont perdu la vie lors des intempéries qui ont frappé le Tessin en juin dernier. Le Val Bavona a été particulièrement touché: il est désormais interdit aux touristes, l'accès n'étant accordé qu'avec une autorisation spéciale. Reportage dans une vallée marquée par la catastrophe.

Le panneau d'interdiction est clair. Peu après Cavergno, non seulement les véhicules, mais aussi les piétons et les cyclistes sont interdits d'accès. C'est ici que commence le Val Bavona, long de 12 kilomètres, décrit dans de nombreux guides touristiques comme l'une des vallées les plus idylliques et les plus impressionnantes, mais aussi les plus escarpées et les plus rocailleuses de l'espace alpin.