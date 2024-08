Voici combien gagnent les profs en Suisse en 2024 image: shutterstock

Les vacances d'été sont terminées dans la plupart des cantons et les enseignants sont à nouveau sollicités. Dans quelle mesure sont-ils bien payés? Le grand aperçu des salaires par canton, de l'école enfantine au gymnase et à l'école professionnelle.

Le manque d'enseignants persiste dans les écoles suisses. L'association faîtière des enseignantes et des enseignants, LCH, est bien consciente des problèmes. L'augmentation du nombre d'élèves et les vagues de départs à la retraite imminentes ne sont que deux des défis rencontrés. En octobre dernier, la LCH a tenu une conférence de presse:

«C'est uniquement grâce à l'improvisation et au dévouement des équipes de direction et du personnel sur le terrain que l'enseignement peut continuer à être assuré.» Dagmar Rösler, présidente du syndicat LCH.

Le problème devrait encore s'aggraver. Le plan d'action pour la qualité de l'éducation doit permettre de remédier à cette situation.

Un des leviers potentiels pour résoudre le problème reste le salaire. Lucerne souhaite investir des millions de francs pour lutter contre le manque d'enseignants, Zoug a amélioré les conditions d'emploi, à Berne il y a plus de financements, et dans le canton de Schwytz, les enseignants ont demandé davantage de temps, de salaire et de personnel.

Mais quel est le montant réel de leur salaire? Que perçoivent les enseignants dans les différents cantons — et quels sont les écarts réels? Le moins que l'on puisse dire, c'est que les salaires ont été adaptés à la hausse presque partout cet été.

Comme leur rémunération est structurée en classes de salaire, il est plus facile de comparer les salaires des enseignants entre eux, contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs, même s'il y a des écarts (voir l'encadré).

Salaires à l'école enfantine

A l'école enfantine, les enseignants à Genève et Zurich sont les mieux rémunérés. Avec environ 100 000 francs, ils gagnent au moins 15 000 francs de plus que partout ailleurs. Cependant, les enseignants, qui gèrent seuls une classe, affichent souvent un taux d'emploi officiel de «seulement» 88% dans le canton de Zurich. Les employés du canton des Grisons sont les moins bien rémunérés, avec un salaire de 62 483 francs.

Par rapport à l'année dernière, il y a eu une augmentation sensible des salaires à Zoug (+10 266 CHF), Nidwald (+5733 CHF) et Appenzell Rhodes-Intérieures (+4408 CHF).

Salaire initial moyen en Suisse: 79 638 francs (+3068 CHF par rapport à 2023)

79 638 francs (+3068 CHF par rapport à 2023) Salaire maximum moyen en Suisse: 119 778 francs

Dans la plupart des cantons, les salaires ont augmenté depuis 2012. En tête de ce classement: le canton de Zurich. Il rémunère son personnel plus de 25 000 francs de plus par an aujourd'hui qu'il y a douze ans. A Saint-Gall aussi, les enseignants d’école enfantine sont nettement mieux rémunérés qu'en 2012. Le grand saut s'est produit en 2016 (+13'130 CHF) et 2017 (+6961 CHF). A l'époque, le gouvernement cantonal avait décidé de cette augmentation afin de prévenir la pénurie d'enseignants et de garantir la qualité de l'enseignement.

Variation des salaires annuels au cours de la première année depuis 2012: Image: watson

Données et sources Les données des cantons alémaniques proviennent de l'enquête sur les données salariales des trois conférences régionales des directeurs de l'instruction publique de Suisse alémanique (NW EDK, EDK-Ost et BKZ). L'évaluation est effectuée chaque année. Comme ni le Syndicat des enseignants romands (SER) ni la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) n'effectuent l'enquête annuellement, les données pour le Tessin et les cantons romands proviennent directement des départements cantonaux de l'éducation correspondants.



Bien qu'il existe dans les cantons des classifications précises selon les classes de salaire (formation, niveau et années de service), le salaire réel peut varier. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'expérience acquise dans des professions antérieures est parfois prise en compte. Les salaires maximaux indiqués sont en partie théoriques et ne peuvent pas être atteints sans fonctions supplémentaires et sans qualification maximale.



De plus, ces dernières années, plusieurs cantons ont abandonné le système salarial avec une augmentation fixe par niveau. Cela limite la comparabilité des données, comme l'écrivent les auteurs de l'étude.



Salaires au niveau primaire

Au niveau primaire, le canton de Genève est également en tête. Les enseignants du primaire y reçoivent d'ailleurs près de 1000 francs de plus que l'année dernière.

Le Tessin est en queue de peloton au niveau primaire, où les salaires sont identiques à ceux de l'école enfantine.

C'est Bâle-Ville qui a fait le plus grand bond salarial par rapport à 2023: les enseignants du primaire gagnent désormais 6701 francs de plus. Le canton de Glaris a, lui aussi, nettement amélioré ses salaires (+5616 francs).

Salaire initial moyen suisse: 81 464 francs (+1705 CHF par rapport à 2023)

81 464 francs (+1705 CHF par rapport à 2023) Salaire maximum moyen suisse: 122 439 francs

Le canton du Jura a connu la plus forte augmentation des salaires initiaux depuis 2012, avec 12 551 francs. Seul le canton du Tessin paie moins qu'en 2012.

Variation des salaires annuels au cours de la première année depuis 2012: Image: watson

Salaires au niveau secondaire



Genève se classe encore en tête pour la troisième fois: les enseignants du secondaire y gagnent près de 110 000 francs dès la première année. Genève a repris la première place à Zurich en augmentant les salaires de départ de plus de 11 000 francs il y a deux ans.

La dernière place est désormais occupée par Obwald, car Nidwald a augmenté les salaires de 2561 francs.

Salaire initial moyen suisse: 94'576 francs (-1468 CHF par rapport à 2023)

94'576 francs (-1468 CHF par rapport à 2023) Salaire maximum moyen suisse: 141'096 francs

Alors que le canton du Jura affiche à nouveau une augmentation massive des salaires par rapport à 2012, les enseignants du canton de Neuchâtel touchent aujourd'hui environ 4000 francs de moins qu'à l'époque. Malgré cela, le canton occupe la 5e place dans la comparaison globale.

Les grands gagnants par rapport à l'année dernière sont, outre Nidwald, les enseignants des cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures (+2501 CHF) et de Bâle-Campagne (+2356 CHF).

Variation des salaires annuels au cours de la première année depuis 2012: Image: watson

Salaires au gymnase / collège / lycée

Parmi les enseignants de gymnase, ce sont ceux du canton de Zoug qui gagnent le plus. Pour une fois, Genève n'arrive qu'en 7e position.

C'est dans le canton de Glaris que les enseignants peuvent se réjouir de la plus grande augmentation de salaire (+11 920 francs). Dans la comparaison des cantons, les Glaronnais quittent ainsi la dernière place. Le Tessin est désormais en queue de peloton.

Salaire initial moyen suisse: 106'191 francs (+2218 CHF par rapport à 2023)

106'191 francs (+2218 CHF par rapport à 2023) Salaire maximum moyen en Suisse: 162'087 francs

Par rapport à 2012, c'est à Neuchâtel et à Genève que les salaires ont le plus augmenté. En revanche, les salaires sont moins élevés qu'il y a douze ans dans le canton du Tessin.

Variation des salaires annuels au cours de la première année depuis 2012: Image: watson

Salaires dans les écoles professionnelles

Regardons aussi les salaires des enseignants des écoles professionnelles et des écoles de maturité professionnelle. Mais uniquement dans les cantons alémaniques. Aucune donnée n'est disponible pour Appenzell Rhodes-Intérieures, car il n'y a pas d'écoles de ce type dans ce canton.

La comparaison est également un peu plus difficile à ce niveau, car il y a parfois plus de nuances que dans l'évaluation (voir également l'encadré ci-dessous).

Comparabilité limitée Les conférences régionales écrivent à propos du relevé des données salariales: «Les cantons placent les enseignants dans les classes salariales selon des critères différents. En particulier pour les enseignants des écoles professionnelles, il y a parfois plus de nuances que ce qui est saisi dans cette évaluation.



De même, la répartition dans les classes de salaire ne se fait parfois pas en fonction de la formation, mais du type d'école dans laquelle l'enseignement est dispensé (par exemple écoles professionnelles commerciales vs écoles professionnelles artisanales et industrielles). Ces différences dans les systèmes salariaux limitent la comparabilité des données collectées.»



C'est dans le canton de Zurich que les enseignants des écoles professionnelles perçoivent le meilleur salaire de départ. Ils sont suivis par leurs collègues des Grisons, de Zoug et d'Uri. En bas du classement, on trouve Bâle-Ville et Glaris.

Salaire initial moyen en Suisse alémanique: 102 478 francs (+1588 CHF par rapport à 2023)

Salaire maximum moyen en Suisse alémanique: 157 901 francs

Salaires dans les écoles de maturité professionnelle

Ce qui est valable pour les écoles professionnelles l'est aussi pour les écoles de maturité professionnelle: la comparaison est ici plus difficile (voir aussi l'encadré).

Il n'y a toutefois pas de changement en tête de classement: Zoug devance Zurich d'environ 3000 francs.

Salaire initial moyen en Suisse alémanique: 107 317 francs (+2394 CHF par rapport à 2023)

107 317 francs (+2394 CHF par rapport à 2023) Salaire maximum moyen en Suisse alémanique: 165 362 francs

Le plus grand progrès par rapport à l'année dernière a été réalisé par le canton de Glaris. Selon les catégories de salaire, les enseignants y gagnent désormais 11 920 francs de plus qu'en 2023.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

