CFF: perturbations sur la ligne Yverdon-Lausanne
Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay ce jeudi matin. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
Matinée compliquée pour les pendulaires sur la ligne Yverdon-Lausanne: le trafic ferroviaire a été interrompu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay.
Un accident de personne en est la cause, indiquent les CFF. Les lignes IC5, IR57, R1 et R2 étaient concernées.
La perturbation a depuis été levée et le trafic a pu reprendre vers 10h35. Voici les premiers trains à circuler:
- 519 Lausanne → Yverdon-les-Bains, départ de Lausanne à 10h34
- 24120 Chavornay → Grandson, départ de Chavornay à 10h36
- 24237 Yverdon-les-Bains → Cully, départ d’Yverdon-les-Bains à 10h46
- 514 Yverdon-les-Bains → Lausanne, départ d’Yverdon-les-Bains à 11h00
«Des retards résiduels et des suppressions ponctuelles peuvent subsister», précisent toutefois les CFF. (jzs/asi)
