Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Yverdon-Lausanne
Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay, indiquent ce jeudi matin les CFF. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
Ce jeudi matin s'annonce compliqué pour les pendulaires qui empruntent la ligne Yverdon-Lausanne. Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay.
Un accident de personne en est la cause, indiquent les CFF, qui précisent que des retards et des suppressions sont à prévoir. Dans un premier temps, l'ex-régie fédérale avait annoncé que la restriction devrait durer jusqu'à 10h00 environ. La fin des perturbations n'est, pourtant, pas en vue:
«Pour le moment, les équipes sur place ne peuvent pas établir de pronostic fiable quant au rétablissement du trafic ferroviaire.»
Bus de remplacements
Les lignes IC5, IR57, R1 et R2 sont concernées. Des bus de remplacement ont été mis en place, assure l'ex-régie fédérale:
«Cinq bus assureront la liaison directe Chavornay - Yverdon-les-Bains (sans arrêts). Deux autres bus effectueront les arrêts entre Chavornay et Yverdon-les-Bains.»
Les CFF conseillent aux personnes voyageant à destination de Neuchâtel et Bienne d’emprunter un itinéraire via Fribourg et Berne.
(asi)
L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop