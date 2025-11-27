en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Yverdon-Lausanne

Tous les trains entre Lausanne et Pal
Keystone

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Yverdon-Lausanne

Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay, indiquent ce jeudi matin les CFF. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
27.11.2025, 08:0127.11.2025, 08:20

Ce jeudi matin s'annonce compliqué pour les pendulaires qui empruntent la ligne Yverdon-Lausanne. Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay.

Un accident de personne en est la cause, indiquent les CFF, qui précisent que des retards et des suppressions sont à prévoir. Dans un premier temps, l'ex-régie fédérale avait annoncé que la restriction devrait durer jusqu'à 10h00 environ. La fin des perturbations n'est, pourtant, pas en vue:

«Pour le moment, les équipes sur place ne peuvent pas établir de pronostic fiable quant au rétablissement du trafic ferroviaire.»
Les CFF

Bus de remplacements

Les lignes IC5, IR57, R1 et R2 sont concernées. Des bus de remplacement ont été mis en place, assure l'ex-régie fédérale:

«Cinq bus assureront la liaison directe Chavornay - Yverdon-les-Bains (sans arrêts). Deux autres bus effectueront les arrêts entre Chavornay et Yverdon-les-Bains.»
Les CFF

Les CFF conseillent aux personnes voyageant à destination de Neuchâtel et Bienne d’emprunter un itinéraire via Fribourg et Berne.

(asi)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Neige et CFF: «J'ai dû attendre deux heures à la gare, ce n’est juste pas possible»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chiffre d'affaires en baisse pour Ikea Suisse
Ikea Suisse a bouclé son exercice 2024/2025 sur un recul du chiffre d'affaires. La marque indique toutefois que le nombre de visiteurs dans les magasins a augmenté, tout comme la vente de produits de deuxième main.
La filiale helvétique du géant suédois de l'ameublement Ikea a bouclé son exercice 2024/2025 (clos fin août) sur un recul des recettes. Elle assure que la demande en ligne et pour les objets de seconde main a augmenté.
L’article