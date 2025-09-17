Un véhicule de la flotte de First Class Limousine Services SA, société mandatée par l'Etat de Vaud. Image: Facebook

Ces élues romandes ont dépensé 10 000 francs pour aller à Davos en limousine

Malgré la fragilité des finances vaudoises, Christelle Luisier et Isabelle Moret ont loué chacune une limousine pour se rendre au WEF en janvier dernier, révèle 24 heures. Un déplacement à plus de 10 000 francs.

En première classe, un billet de train Lausanne-Davos plein tarif coûte quelque 200 francs. Mais pour se rendre au WEF en janvier dernier, Christelle Luisier et Isabelle Moret ont préféré la limousine, relate 24 heures.

Selon le quotidien vaudois, les deux élues PLR, qui ont à peu près voyagé aux mêmes dates, se sont ainsi affrétée chacune un véhicule avec chauffeur. Coût du déplacement: 10 245 francs.

Un service «indispensable»

Contacté par 24 heures, l'Etat vaudois admet une situation pas «optimale». Si les deux élues n'ont pas fait le voyage ensemble, c'est que «des imprévus de dernière minute» dans leur emploi du temps les en empêchaient, indique-t-il.

Christelle Luisier et Isabelle Moret Image: Keystone

Le journal explique que le canton a mandaté l'entreprise First Class Limousine Services SA en janvier 2025 pour le transport de ses ministres. Il s'agissait alors de «l’offre économiquement la plus avantageuse» assure la Chancellerie vaudoise à 24 heures.

Et d'ajouter:

«Le transport dans un véhicule privé avec chauffeur est indispensable à l’exercice de la fonction de membre d’un gouvernement» La Chancellerie à 24 heures

Reste que l'important montant de la facture peut surprendre au vu de la fragilité des finances du canton. 24 heures rappelle que les comptes 2024 étaient déficitaires de 369 millions et que des coupes budgétaires sont à prévoir pour rentrer dans les clous.

Selon le quotidien, les frais de l'Etat pour les véhicules privés avec chauffeur s'élevaient déjà à 119 000 francs au 31 juillet 2025. Pour l'année 2024, ils totalisaient 173 000 francs. (jzs)