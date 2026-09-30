Lavaux va pouvoir se réjouir de la récolte de cette année. Keystone archive

Vendanges: Le canton de Vaud a de quoi se réjouir

Le millésime de cette année devrait être exceptionnel. En cause, des conditions parfaites pour un raisin sain avec une haute teneur en sucre.

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Les vendanges augurent un beau millésime pour les vins vaudois. Si la sécheresse a réduit les volumes, surtout pour les rouges, elle a favorisé la concentration des baies et permis d'avoir des teneurs en sucre élevées.

Pour le chasselas, le poids moyen des baies se situe autour de 2,2 grammes, contre environ 3 grammes ces dernières années. La différence est encore plus marquée pour les rouges, indique mercredi l'Office des vins vaudois dans un communiqué.

Moins de jus signifie une plus grande concentration. Responsable du centre de compétence vitivinicole et cultures spéciales de l'Etat de Vaud, Olivier Viret, cité dans le communiqué, assure:

«On a des taux de sucre très élevés, notamment dans les rouges. Cela donnera des vins denses et très riches. Si on maîtrise la vinification, une vendange aussi exceptionnelle donnera des vins de grande qualité.»

François Montet, président de la Fédération vigneronne vaudoise (FVV), ajoute que les raisins sont arrivés dans les caves dans un bon état, avec peu de tri. ll affirme:

«Au niveau sanitaire, c'était juste parfait. Pour moi, ce sont des vendanges idéales»

Alors que la branche viticole traverse une crise, Olivier Mark, président la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (CIVV), estime que «ce millésime gorgé de soleil arrive à point nommé». Et que s'il ne va pas régler tous les problèmes, il «offre tout de même une raison de se réjouir». (ats)