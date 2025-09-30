Le pont du Rhône passe un contrôle: voici quand l'autoroute sera fermée

Sécurité oblige: le pont de l’A9 au-dessus du Rhône sera inspecté. L’Office fédéral des routes prévoit des coupures de nuit du 6 au 10 octobre.

Le pont sur le Rhône qui relie Bex à Saint-Maurice sur l'autoroute A9 doit être investigué. L'Office fédéral des routes (Ofrou) va ainsi pouvoir évaluer l'état de l'ouvrage et ses besoins en assainissement.

Petit check-up nocturne pour le pont du Rhône sur l’A9. Image: Keystone

Afin de limiter les nuisances au niveau du trafic, le pont sera fermé durant deux nuits, dans chaque sens, du 6 au 10 octobre. La circulation restera maintenue sur une voie par direction.

Les ouvrages d’art des routes nationales font régulièrement l’objet d’investigations par l’Ofrou afin d’assurer la sécurité des usagers de la route«, rappelle ce dernier dans un communiqué diffusé mardi. »Ces investigations permettent d’évaluer l’état des ouvrages et de planifier les mesures d’assainissement nécessaires. (sda/ats)