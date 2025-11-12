assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud: les coûts de rénovation de cette prison explosent

L&#039;assainissement de la prison de la Tuili
Les travaux à la prison de la Tuilière, à Lonay, avaient démarré en 2021.Keystone

Les coûts de rénovation de cette prison romande explosent

De nouvelles dépenses sont annoncées pour la réfection de la prison pour femmes de la Tuilière, à Lonay (VD). Le montant total du chantier devrait atteindre les 48 millions de francs.
12.11.2025, 11:5112.11.2025, 11:51

Les coûts de la rénovation de la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay (VD) continuent d'exploser. Ils devraient désormais atteindre 48 millions de francs.

Le Conseil d'Etat vaudois avait déjà annoncé en mars dernier des dépenses supplémentaires pour près de 10 millions. Mais finalement, ces coûts supplémentaires pour finaliser les travaux devraient s'élever à 18 millions, révèle mercredi la RTS. Le Grand Conseil devra encore se prononcer sur ces crédits supplémentaires.

72% d'étrangers dans les prisons suisses? Trump a raison, mais...

Interrogé dans la Matinale, Pierre de Almeida, directeur général de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), indique que le budget initial permettait de rénover la prison, mais pas entièrement.

«Les 48 millions permettront de rénover la prison dans son entier»

«Le but de la DGIP est d'avoir un bâtiment qui puisse remplir entièrement ses fonctions pour durée 30 à 40 ans, sans que l'on soit obligé d'y revenir», ajoute-t-il.

Un chantier spécial

Les travaux ont démarré en 2021, mais divers «imprévus» ont imposé des ajustements, en raison notamment de la vétusté de certaines installations et de l'obsolescence des modules de sécurité, expliquait en mars le Conseil d'Etat.

Ces «imprévus» ont conduit à un changement de mandataires et à une réorganisation du projet. Mercredi dans la Matinale, Pierre de Almeida estime que ces anciens mandataires «n'ont peut-être pas évalué l'importance» de ce chantier particulier.

«Il y a eu une méconnaissance de l'ampleur du chantier, liée surtout au fait que l'on doit pratiquer les travaux par étapes, donc déménager les détenus»

Les travaux, qui devaient initialement être terminés en 2023, devraient s'achever d'ici fin 2026. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Cette Russo-Américaine risque 20 ans de prison pour un don de 50 francs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où devenir propriétaire reste abordable en Romandie
2
24 photos d'animaux drôles et magnifiques 😍
3
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
Incendie à Glacier 3000: la restauratrice acquittée
La femme était accusée d'avoir manqué à ses devoirs de prudence en ne consultant pas le mode d'emploi des réchauds à fondue à l'origine du sinistre aux Diablerets (VD). Elle a été blanchie lors de son procès.
La restauratrice accusée d'incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a été acquittée. La justice a estimé qu'elle n'avait pas manqué à ses devoirs de prudence en ne consultant pas le mode d'emploi de dix nouveaux réchauds à fondue.
L’article