Tschiertschen-Praden (GR) n'est plus une commune autonome depuis 2025. Image: shutterstock

Ces communes suisses ont disparu en 2025

La Suisse compte de moins en moins de communes. En 2025, plusieurs ont à leur tour disparu, fusionnées ou intégrées. Voici les derniers changements.

Reto Fehr Suivez-moi

En 1860, la Suisse comptait 3206 communes. Depuis, ce nombre n’a cessé de diminuer. Jusqu’en 1994, il en existait encore plus de 3000. Au cours des 30 dernières années, les fusions et intégrations se sont multipliées. En 2025, la Suisse affiche le nombre de communes le plus bas à ce jour, atteignant le nombre de 2121.

Au 1er janvier 2025, dix communes ont officiellement disparu, fusionnées ou intégrées:

Auboranges, Chapelle (Glâne), Ecublens (FR)

Dans le canton de Fribourg, les communes d’Auboranges, Chapelle (Glâne) et Ecublens ont été intégrées à Rue (FR). Ainsi, environ 1100 habitants viennent s’ajouter à cette nouvelle commune, doublant presque sa population, qui atteint désormais environ 2600 habitants, à la frontière sud-ouest du canton de Vaud.



La nouvelle commune, qui conserve le nom de Rue, a également adapté son écusson pour intégrer des éléments des quatre communes d’origine:

Le nouvel écusson de Rue et ceux des quatre communes d’origine. Image: wikipedia/watson

Montet (Glâne) (FR)

Une autre intégration a eu lieu dans le canton de Fribourg, non loin de Rue. Montet (Glâne) a été rattaché à Ursy. Aucun nouvel écusson n’a été créé.

Montet (à gauche) appartient désormais à Ursy. Image: google maps

Grolley et Ponthaux (FR)

Toujours dans le canton de Fribourg, il ne s’agit cette fois pas d’une intégration mais d’une fusion. Les communes de Grolley et Ponthaux forment une nouvelle entité: Grolley-Ponthaux. Cela a également donné lieu à un nouvel écusson. Le lion, issu de l’ancien écusson de Grolley (fusionné avec Corsalettes en 2000), réapparaît.

Voilà quoi ressemble le nouvel écusson:

Les anciennes armoiries et les nouvelles de Grolley-Ponthaux. Image: watson.ch

La fusion aurait dû avoir lieu en 2017 déjà. Celle-ci avait finalement été rejetée lors des votations populaires. En mars 2024, 75% (soit 684 personnes) des habitants de Grolley étaient favorables à la fusion, et à Ponthaux, c'est 89% de la population (soit 375 personnes) qui a déposé un «oui» dans l'urne.

Enges, Hauterive, Saint-Blaise et La Tène (NE)

Finalement, quatre communes du canton de Neuchâtel – Enges, Hauterive, Saint-Blaise et La Tène – ont fusionné pour former la nouvelle commune de Laténa. En novembre 2023, 73% des quelque 12 000 habitants ont voté en faveur de cette fusion (dont 97% à Enges). Laténa devient ainsi, avec ses 12 000 habitants, la quatrième plus grande commune du canton derrière Neuchâtel (45 000), La Chaux-de-Fonds (37 000) et Val-de-Ruz (17 000).

Qui dit nouveau nom, dit nouvel écusson: les quatre couleurs symbolisent les trois grandes communes et la petite (Enges). Elles représentent aussi: l’or pour le ciel, le vert pour les sapins et les vignes, le blanc pour le rivage et le bleu pour le lac.

Le nouveau blason de Laténa et ceux des anciennes communes. Image: wikipedia/watson

L'ancienne commune d'Enges constitue une exclave. Les deux parties de la commune fusionnée ne se touchent que par la forêt. Ce point frontalier est également le point de convergence de Neuchâtel (ouest) et de Cressier (est). Ce n'est que par l'une de ces deux communes qu'Enges est accessible, depuis le reste de Laténa.

Voici à quoi ressemble la nouvelle commune Laténa, au bord du lac de Neuchâtel. Image: google maps/watson

Tschiertschen-Praden (GR)

Dans les Grisons, la commune de Tschiertschen-Praden a été intégrée à Coire, le chef-lieu du canton. La superficie de Coire s’est ainsi agrandie de près de 30 km² pour atteindre 82 km², lui permettant de figurer parmi les 100 plus grandes communes de Suisse en termes de superficie. Tschiertschen et Praden ont fusionné le 1ᵉʳ janvier 2009. Désormais, cette commune est rattachée à Coire, qui a déjà intégré Maladers en 2020 et Haldenstein en 2021.

Avec cette nouvelle intégration, le canton des Grisons compte désormais exactement 100 communes – un nombre inférieur à celui de huit autres cantons. En 2007, le canton en avait encore plus du double.

Honau (LU)

Dans le canton de Lucerne, la commune de Honau a été intégrée à Root au 1ᵉʳ janvier 2025. Or, entre Honau et Root se trouve la commune encore autonome de Gisikon. Ainsi, les deux villages de la nouvelle commune ne sont pas reliés par des routes. Seul un corridor d’environ 120 mètres de long, situé dans une forêt, connecte directement leurs territoires.

Les autres communes qui disparaîtront en 2025

D’autres fusions sont prévues pour avril 2025. Elles concernent exclusivement le Tessin:

Bodio est rattachée à Giornico

Prato (Leventina) est rattachée à Quinto

Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia et Novaggio fusionnent pour former la nouvelle commune de Nema

Des disparitions prévues pour 2026

La tendance à la diminution du nombre de communes se poursuivra dans les années à venir. Pour 2026, plusieurs fusions ou intégrations sont déjà à l’étude. Cela concerne principalement les cantons de Suisse romande et du Tessin. Toutefois, des démarches similaires sont également en cours dans les cantons d’Argovie, de Soleure ou de Zurich.

Pourquoi les communes fusionnent-elles ? - Raisons financières: les synergies permettent de réduire les coûts.

- Conditions politiques: la politique régionale de la Confédération et les incitations cantonales favorisent les fusions depuis l’an 2000.

- Avantages stratégiques: les administrations deviennent plus efficaces et peuvent offrir de meilleurs services.

- Exigences croissantes: il devient difficile de trouver des membres pour les conseils communaux, et les tâches administratives se complexifient.



Le canton qui a perdu le plus de communes

Après avoir compté près de 30 communes pendant des décennies, Glaris en dénombre trois depuis le 1ᵉʳ janvier 2011.

Proportionnellement, aucun canton n'a connu une réduction du nombre de ses communes si importante. Seuls sept cantons ont conservé le même nombre de communes depuis 1960. Dans le canton de Bâle-Campagne, le nombre de communes a même augmenté: en 1994, le district de Laufon a été transféré du canton de Berne à celui de Bâle-Campagne.

A noter que le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures ne compte pas de communes, mais des districts. Nous les avons ici assimilés à des communes pour simplifier.

Nombre actuel de communes par canton

Pour conclure, examinons le nombre de communes actuel en Suisse et par canton. En 2025, la Suisse compte encore 2121 communes. Les cantons de Berne, Vaud, Argovie et Zurich en comptabilisent à eux seuls presque la moitié.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder