Le nombre de morts à vélo électrique a explosé l'an dernier en Suisse

25 personnes ont perdu la vie en roulant à vélo électrique l'an dernier, selon le BPA. Image: KEYSTONE

L'année 2024 a été particulièrement noire pour les conducteurs de vélo électrique. Pas moins de 25 personnes ont perdu la vie en roulant avec ces engins, indique le Bureau de prévention des accidents (BPA) mercredi. Ce nombre n'avait jamais été aussi élevé.

«En 2024, on a recensé 533 blessés graves et 25 tués», écrit le BPA dans un communiqué. Une personne sur dix tuée dans un accident de la route circulait à vélo électrique l'année dernière, ajoute-t-il.

La plupart des accidents sont survenus suite à une perte de maîtrise. Les conducteurs de vélos électriques ont moins de temps pour réagir en cas d'imprévus en raison de la vitesse plus élevée de leur véhicule, rappelle le BPA.

Dès le mois de juillet, certains vélos électriques rapides pourront se voir interdits d'emprunter certaines pistes cyclables, indique le BPA. Cette mesure doit permettre une meilleure séparation des trafics.

La caisse nationale d'assurance accident Suva a relevé la semaine dernière une forte hausse des accidents à vélo. Leur nombre a doublé en Suisse ces dix dernières années. Les écouteurs et les téléphones sont les sources les plus fréquentes de ces accidents.

Pro Velo dénonce des statistiques incomplètes. Le vélo électrique n'est pas plus dangereux que celui standard si l'on prend en compte le nombre de véhicules achetés et les distances parcourues, écrit la faîtière dans un communiqué. L'organisation ajoute que l'inattention est l'une des causes principales des accidents aussi chez les automobilistes et les motocyclistes. (mbr/ats)