en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Vernier

Le député MCG Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS

Ce député genevois porte plainte contre la RTS pour diffamation

Accusé par la RTS d’être lié à une fraude électorale, Thierry Cerutti dépose plainte et dénonce une atteinte grave à son honneur.
11.12.2025, 11:2211.12.2025, 11:26
Le d
Thierry Cerutti part en guerre contre la RTS.Keystone

Le député MCG et ancien maire de Vernier (GE) Thierry Cerutti a déposé une plainte pénale contre la RTS. Selon son parti, le média a annoncé mercredi «sans preuve et sur la base d'un témoignage bancal» que l'élu pourrait être impliqué dans une fraude électorale à Vernier. Le MCG a lancé, jeudi, dans un communiqué:

«De manière insidieuse, la RTS laisse entendre l'implication de l'élu dans une supposée "fraude électorale" dont on ne connaît pas le contenu. L'élu n'est au courant d'aucune procédure à son encontre sur ce sujet. Il n'est pas possible de colporter n'importe quoi et de se faire l'écho de ragots.»

Jugeant qu'il s'agit d'une atteinte inacceptable à son honneur, Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS pour diffamation et atteinte à l'honneur. De son côté, le MCG demande que la vérité et la justice passent à Vernier, mais «que l'on arrête les coups bas politiciens qui sont pratique courante dans la commune».

«Je pensais la fraude possible partout dans le monde, sauf en Suisse»

Selon la RTS, Thierry Cerutti serait impliqué une affaire de captation de bulletins de vote. Les faits reprochés auraient eu lieu lors du second tour de l'élection du Conseil administratif de Vernier, le 13 avril dernier. Ce scrutin a été validé par le canton, contrairement à l'élection du Conseil municipal qui a été annulée. La police des polices enquêterait depuis un certain temps sur l’implication du politicien, affirme le média. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
8 robots aspirateurs testés en Suisse: tous échouent sur ce point
L'émission de la SRF Kassensturz a testé huit robots aspirateurs vendus en Suisse. Voici le classement.
Les robots aspirateurs ne cessent de s’améliorer. Les petites marches ou seuils? Plus vraiment un souci. Et aujourd’hui, ils ne font plus que passer l’aspirateur: ils lavent aussi le sol en même temps. Pourtant, aucun des modèles testés par l'émission alémanique de consommation Kassensturz ne parvient réellement à convaincre.
L’article