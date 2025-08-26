Ce romand avait une centaine de vélos volés chez lui

L'homme aurait commis ces vols depuis une dizaine d’années (image d'illustration).Image: Shutterstock
Une interpellation à Vevey début juillet a mené la police à la découverte d'une centaine de vélos «de provenance douteuse» amassés ces dernières années. Les propriétaires lésés sont recherchés.
26.08.2025, 10:4026.08.2025, 10:40
Un individu soupçonné d'avoir dérobé un vélo électrique a été interpellé début juillet à Vevey (VD) par une patrouille de Police Riviera.
Lors de la perquisition menée à son domicile, la police a découvert une centaine de vélos «de provenance douteuse» que cet homme de 54 ans louait.
Selon les premiers éléments, l'homme, un Suisse domicilié dans la région, aurait commis ces vols depuis une dizaine d’années tant sur le sol vaudois que dans d'autres cantons, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué.
Elle lance un appel afin d'identifier d'éventuelles victimes qui n'auraient pas encore déposé plainte. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce chien beaucoup trop sympa attendrit un voleur de vélo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La pose d'un stérilet est officiellement considérée comme peu contraignante. Pourtant, certaines femmes évoquent de fortes douleurs, des malaises, voire des pertes de connaissance. Où se trouvent les lacunes?
La mère de Priska lui tend un croissant et un thé froid pour réconforter sa fille. «Je suis un peu nerveuse», confie-t-elle, juste avant de commencer les démarches et de passer par l’accueil, les toilettes, puis la salle d’attente.