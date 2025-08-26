L'homme aurait commis ces vols depuis une dizaine d’années (image d'illustration). Image: Shutterstock

Ce romand avait une centaine de vélos volés chez lui

Une interpellation à Vevey début juillet a mené la police à la découverte d'une centaine de vélos «de provenance douteuse» amassés ces dernières années. Les propriétaires lésés sont recherchés.

Un individu soupçonné d'avoir dérobé un vélo électrique a été interpellé début juillet à Vevey (VD) par une patrouille de Police Riviera.

Lors de la perquisition menée à son domicile, la police a découvert une centaine de vélos «de provenance douteuse» que cet homme de 54 ans louait.

Selon les premiers éléments, l'homme, un Suisse domicilié dans la région, aurait commis ces vols depuis une dizaine d’années tant sur le sol vaudois que dans d'autres cantons, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué.

Elle lance un appel afin d'identifier d'éventuelles victimes qui n'auraient pas encore déposé plainte. (jzs/ats)